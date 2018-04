PRIMERA FEMENINA Vida y milagro del Santa Teresa Nayadet, Ariadna, Mireya y María Neira celebran con Estefa el segundo gol ante el Rayo. :: j. v. arnelas Las pacenses, con pocas probabilidades de salvarse, tiran de profesionalidad y oficio para prolongar la proeza de su estancia en la élite MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Jueves, 5 abril 2018, 08:12

Juan Carlos Antúnez llegaba el domingo a la sala de prensa pensativo, meditabundo. Poco comunicativo, con la cabeza gacha y la mirada perdida se sentó ante los medios. Sin júbilo, bromas o el mínimo gesto de satisfacción por el resultado.

Era una estampa de algún modo desalentadora, pese a que el Santa Teresa acababa de romper una racha eterna de cuatro meses sin un triunfo. Pero ganó el Sporting al Madrid. Era la otra parte de la misión y no prosperó. Fuera de micros, reconocía resignado que contaba con que las onubenses lograran llevarse ese partido porque era el más asequible que les resta y se lo jugaban todo. Aunque siempre queda la esperanza.

De este modo, el triunfo con el Rayo (2-0) fue un bálsamo con más efecto placebo que propiedades calmantes reales. La salvación sigue estando a nueve puntos, pero queda un partido menos. Ni siquiera un pleno de triunfos de aquí al final del curso asegura la permanencia en la Liga Iberdrola, algo que en todo caso es improbable que ocurra. Aunque si juega como el domingo, el Santa Teresa tendrá sus opciones por remotas que sean. «Si ganamos todo y bajamos, descenderemos con 31 puntos, y eso no ha pasado nunca en la historia de la Primera División», esgrimía el técnico.

Mariana parece abonada a los tantos tempraneros y a equipos de la capital de España: ante el Madrid CFF en el minuto 5, y contra el Atlético y las vallecanas adelantó a las pacenses en el minuto 8. En los anteriores precedentes sus dianas no sirvieron para ganar porque los rivales neutralizaron la ventaja, y esa es la lectura más positiva del choque del pasado domingo. Contemporizar, aguantar, achicar, parapetar el marcador e incluso ampliarlo son situaciones inéditas hasta la fecha en el conjunto de Antúnez. «En este nivel estaríamos entre las tres o cuatro últimas posiciones, porque es lo que nos corresponde por entidad, pero mucho más cerca de la salvación y dependeríamos de nosotros mismos».

El Santa Teresa cuajó un partido muy completo en todas las facetas; cometió errores, pero Larqué selló su meta. En ataque, además, hubo puntería y agresividad. «Es el partido en el que mejor se han dominado las áreas, contundentes atrás, defendiendo muy fuertes. Ellas de pendían de algún pase filtrado a Natalia o el balón parado. Y arriba hemos estado eficaces. Elaborar jugada nos cuesta, entonces intentamos provocar errores, no esperarlos, generarlos».

Una de las grandes novedades de salida en el once fue la presencia de Marta Rubio, cuya situación ejemplifica las dificultades apremiantes de un equipo con los recursos tan limitados como el Santa Teresa, que dan mucho más mérito al milagro de estar en la élite. «No posee un ritmo bueno porque tiene problemas laborales y entrena una semana sí y otra no. No está para 90 minutos pero sí para 70 a buen nivel. En condiciones normales en mi equipo jugaría siempre. Pero en Primera tener a una futbolista que no se ejercita durante la semana es complicado. Ya me condiciona porque no puedo repetir once porque la siguiente semana que jugamos no puede viajar», se lamentaba en su comparecencia el entrenador pacense.

Mercadillo solidario

Por otra parte, las jugadoras del Santa Teresa asistieron en la mañana del miércoles a la inauguración del II Mercadillo Solidario con la Asociación Española Contra el Cáncer. Marina Agoües, Augustine Ejangue y Patricia Larqué hicieron entrega de dos camisetas del primer equipo con la colaboración de Quirón Salud Clideba, cuya recaudación será destinada a la causa solidaria.

El mercadillo estará abierto hasta hoy jueves en el Sercotel Gran Hotel Zurbarán de Badajoz en horario de 11.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas.