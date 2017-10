Un viaje que inspiró a Mata a cambiar el mundo

"Creo en el poder único del fútbol para cambiar el mundo. El cambio es posible y el cambio es real. Porque lo he visto en la India. Lo he palpado y lo he entendido. Lo he sentido en las calles, en las plazas y en los campos. En mitad de la tormenta y bajo un sol abrasador. Lo he visto en sus ojos y, sobre todo, en las sonrisas de los chicos. Esas maravillosas sonrisas".

Juan Mata, centrocampista del Manchester United, lanzó el pasado agosto el proyecto ‘Common Goal’ de la mano de StreetFootball World. El asturiano lidera un movimiento en el que los jugadores se comprometen a donar el 1% de sus salarios con su clubes a un fondo colectivo que apoyará organizaciones de fútbol para el desarrollo en todo el mundo. El internacional lo hizo después de conocer de primera mano el trabajo que estas asociaciones hacen en Mumbay (India), uno de sus 120 proyectos en todo el mundo. Una experiencia que impactó a Juan y que ahora quiere compartir con todos a través de una exposición muy especial en el prestigioso Museo Nacional del Fútbol ubicado en Mánchester.

Se trata de una selección de 32 fotos que Juan hizo esos días junto a Evelina Kamph charlando y conviviendo con los jóvenes y niños que a diario pasan el día en el proyecto. Allí el fútbol les ayuda a interiorizar valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo que luego trasladan a la vida real. La inauguración tuvo lugar este 12 de octubre y contó con unos invitados muy especiales.

«Es una muestra del impacto que tiene el fútbol en el mundo» Juan Mata hizo un pequeño discurso antes de la exposición. “Esta exposición que ahora inauguramos es una manera diferente de mostrar el impacto real que tiene el fútbol en personas de todo el mundo. Se trata de un reflejo de nuestra experiencia en el corazón de Mumbai, donde fuimos con Streetfootballworld, dentro del proyecto Common Goal. Allí vivimos de primera mano el increíble trabajo que Ashok y la Fundación OSCAR están haciendo en los barrios bajos de la ciudad más grande de la India. Estos chicos son la prueba real del trabajo que Streetfootballworld hace en todo el mundo. Common Goal va más allá de marcas individuales y egos para conseguir un impacto de mayor repercusión. Al comprometernos a donar el 1%, creamos una conexión intrínseca y duradera entre el fútbol como industria y el fútbol como herramienta para generar desarrollo social sostenible en estos proyectos”.

La Fundación OSCAR (Organization Social Change Awarness & Responsability) ha conseguido que 14 de estos chicos viajen a Mánchester y formen parte de la inauguración de la muestra. “Para nosotros era muy importante que los chicos de Mumbay puedan compartir esta experiencia porque ni el proyecto ni la exposición se pueden entender sin ellos. Son la prueba real del trabajo que StreetFootball World hace en todo el mundo. Common Goal va más allá de marcas individuales y egos para conseguir un impacto de mayor repercusión. Al comprometernos a donar el 1%, creamos una conexión intrínseca y sostenible entre el fútbol, como industria, y el fútbol como herramienta para generar desarrollo social sostenible en estos proyectos”.

La exposición podrá visitarse en el Museo Nacional del Fútbol durante cuatro semanas y la entrada es gratuita. Además, los visitantes podrán pujar por las fotos de la muestra y hay una opción de mandar SMS solidarios solo para móviles en el Reino Unido y todos los fondos recaudados irán íntegramente al proyecto. Su compañero Ander Herrera y su ex compañero Morgan Schneiderlein (Everton) acudieron al evento.

La Fundación OSCAR ha utilizado el fútbol para abordar problemas de la comunidad en el slum (barrio bajo) de Ambedkar Nagar, en Mumbai; desde 2006. Con un marcado enfoque en la educación, su objetivo es acabar con el círculo vicioso de abuso de drogas, ludopatía y matrimonios de adolescentes que afecta en particular a los jóvenes que han abandonado los estudios. Usando el fútbol como medio para desarrollar responsabilidades y aptitudes para la vida, la Fundación Oscar llega a todas partes de la India. La sesiones de fútbol tienen lugar varias veces por semana y tratan temas como la importancia de la educación, la toma de decisiones, la higiene o la concienciación sobre el matrimonio infantil y el medio ambiente. Desde su creación, la fundación Oscar ha realizado un viaje fantástico que comenzó con el apoyo a 18 niños en el 2006 para llegar en 2017 a más de 3.000 niños en Mumbai y en la India.

Common Goal es una iniciativa de streetfootballworld, una ONG que apoya a más de 120 organizaciones en todo el mundo que utilizan el fútbol como herramienta de cambio. Tras el compromiso de Mata, streetfootballworld está en el proceso de reclutar a otros jugadores que formarán el “11 inicial”, equipo que liderará el movimiento comprometiéndose a donar el 1% de su salario al fondo de Common Goal. Por el momento, y aunque en palabras del propio Mata “ya somos casi treinta”, los nombres se han ido anunciando forma paulatina: el alemán Matts Hummels (Bayern) fue el primero en sumarse junto a sus jóvenes compatriotas Serge Gnabry y Dennis Aogo; el italiano Giorgio Chiellini y las americanas Alex Morgan y Megan Rapinoe.

Aunque Common Goal es una iniciativa que comienza involucrando a los jugadores de fútbol, su visión a largo plazo es conseguir que el 1% de las ganancias generadas por la industria del fútbol se destinen a organizaciones que utilizan el fútbol para potenciar el desarrollo social en sus comunidades– lo cual se estima actualmente en alrededor de 30 mil millones de dólares anuales.