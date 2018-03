Bundesliga El ‘Rayo’ Bolt incendia el entrenamiento del Borussia Dortmund Usain Bolt atiende a la prensa tras su entrenamiento con el Dortmund. / Reuters «Mi objetivo es jugar en una de las grandes ligas, pero me queda trabajar para llegar a un cierto nivel», reconoce el hombre más rápido de la historia COLPISA/AFP Dortmund Viernes, 23 marzo 2018, 17:18

Primer balón tocado, primer gol de cabeza y euforia entre el público, donde destacan dos banderas jamaicanas ondeando. Usain Bolt, la superestrella del atletismo en la última década, acaparaba las miradas este viernes en el entrenamiento del Borussia Dortmund, con el que se ejercitó como uno más. El sueño del ahora exatleta es ambicioso y está claro: quiere ser futbolista profesional y a ser posible en un gran equipo de una gran liga.

A sus 31 años no lo tendrá fácil. Menos todavía para alcanzar en el fútbol el cielo que tocó en sus años de gloria en el atletismo. «No quiero jugar en una división inferior», dijo después del entrenamiento. «Mi objetivo es jugar en una de las grandes ligas, en uno de los mejores campeonatos del mundo. Por eso estoy aquí», aseguró.

El hombre más rápido de todos los tiempos (9.58 en 100 metros, 19.19 en 200 metros) es hincha especialmente del Manchester United. «Es un sueño», decía recientemente. «Es algo que siempre he querido hacer desde que soy niño. Y cuando uno tiene un sueño, algo que quiere hacer realmente, hay que probar todo para ver hasta dónde se puede ir», afirmó.

Su primer entrenamiento con un grande como el Dortmund es un golpe publicitario para Puma, su marca deportiva y también la del equipo alemán. Sus opciones de conseguir el objetivo de jugar en la Bundesliga o en la Premier League son escasas, pero ya ha conseguido un primer logro: atraer el viernes a más de un millar de espectadores y a 150 periodistas para un simple entrenamiento del Dortmund, cuando los jugadores internacionales están además con sus respectivas selecciones.

«Me esforcé al máximo. Quería hacerlo lo mejor posible, dar soluciones a mis compañeros», comentó tras hacerse fotos con los fans y firmar autógrafos. «Me he sentido bien, pero necesito práctica y mejorar mi condición física. Me queda trabajar para llegar a un cierto nivel», reconoció.

Bolt participó en la sesión de una hora, que concluyó con un pequeño partido en una mitad del campo. Formó parte del mismo equipo que Mario Götze, autor del gol que dio a Alemania el título en la final del último Mundial, y el jamaicano marcó de cabeza la primera vez que tocó el balón. Luego se le vio intentando encontrar su lugar en el ataque y cada uno de sus toques de balón provocaba el entusiasmo de los espectadores.

El entrenador del Borussia Dortmund, Peter Stöger, fue diplomático al referirse al potencial del ‘Rayo’ Bolt en el fútbol: «Lo principal es que se vea que ama este deporte y que comprende el juego. Si quiere llegar al alto nivel tiene todavía mucho por hacer».

«Sólo le he visto entrenar dos horas y media. No me puedo pronunciar», dijo Stöger sobre la posibilidad de que Bolt sea futbolista profesional. «Pero si trabaja varias semanas, o varios meses con un equipo, puede progresar», avisó el técnico del equipo amarillo sobre «un muchacho muy tranquilo y muy simpático», que revolucionó las prácticas habituales del Dortmund.