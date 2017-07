FÚTBOL SALA La última bala del Cerro de Reyes para ser parte de Segunda El Cerro cree que la Liga Nacional de Fútbol Sala le ha dado la espalda. A la derecha, el documentado enviado a la liga. :: hoy Aconsejado por la FExF, solicita a la LNFS un certificado sobre el cumplimiento del resto de clubes y defiende que su proyecto es viable MARCO A. RODRÍGUEZ Domingo, 9 julio 2017, 10:35

badajoz. Tras una temporada histórico en Segunda B, el GV Energía Cerro de Reyes conquistó en la pista su merecido ascenso a la Segunda División del fútbol sala español que organiza la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero aquella inmensa alegría tras sudar tinta contra el Noia en el Pabellón Antonio Domínguez duró apenas un suspiro. Poco después la competición que debía acogerle, a través de una Junta Directiva extraordinaria, le denegaba la admisión por no cumplir los requisitos económicos que deben solventar todos los clubes que participen. El Cerro logró una prórroga del plazo y argumenta que pagó in extremis, pero la LNFS exigía ciertos requisitos referentes a la confirmación de la viabilidad de su proyecto, un aspecto que según la Comisión de Control Económico no era válido en su caso. A efectos prácticos, el Cerro hoy por hoy no es equipo de Segunda, pero todavía tiene una última bala, presentada ayer en forma de escrito.

En nombre del club, su presidente, Emilio Ballester, firma una solicitud dirigida al presidente de la liga, del Comité de Fútbol Sala de la Federación Española de Fútbol y al presidente del Consejo Superior de Deportes, pidiendo un certificado que avale que todos los clubes admitidos en la próxima liga 2017/18 «han cumplido en tiempo y forma los requisitos del artículo 8.2 F de los estatutos de la Liga Nacional de Fútbol Sala».

En el mismo documento, remitido a este diario, la entidad blanquiazul matriz, el Sporting Club Cerro de Reyes, defiende que el solicitante sí ha cumplido dichos requisitos y que pese a ello no ha sido inscrito en la competición pese a haber conseguido los derechos deportivos. Desde el lunes, el Cerro ha argumentado que tuvo muy poco margen para conseguir las firmas de sus patrocinadores para justificar sus ingresos, ya que el ascenso fue muy reciente y coincidió con la cercanía de la Feria, pero afirma que es viable. También se solicita dicho certificado con carácter de urgencia, pues la próxima Asamblea General de la liga es el 11 de julio, martes.

Una no admisión que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, donde el equipo cerrista ha recibido multitud de muestras de apoyo ante lo que considera una injusticia. Desde dentro del club se teme que haya una mano negra detrás. Una mano que vendría de antes, concretamente de un arbitraje que entiende como 'poco casero' en el choque de vuelta ante el Noia, de agónico final. La renuncia del Jumilla y la posibilidad de reducir la liga a 14 equipos serían la excusa, según deslizan en las redes, para dar el carpetazo al humilde equipo pacense, gestado y consolidado desde la barriada que lleva su nombre.