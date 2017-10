BADAJOZ-ALAVÉS, EL 4 DE OCTUBRE El Trofeo Ibérico espera llenar de colorido el Nuevo Vivero Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, Santiago Martínez 'Cholo', Francisco Javier Fragoso y Raúl Hernández, en la persentación del Trofeo Ibérico en la sala de pensa del Ayuntamiento. :: / CD BADAJOZ El Badajoz confía en la respuesta de la ciudad en una oportunidad única para ver un partido de Primera ante el subcampeón de Copa que llega con los extremeños Pacheco y Burgui J. P. BADAJOZ Lunes, 2 octubre 2017, 12:51

El Trofeo Ibérico ha tenido este lunes su puesta de largo en el Ayuntamiento de Badajoz. Este miércoles el Nuevo Vivero (20.30 horas) saca su alfombra de Primera para recibir al Alavés, actual subcampeón de Copa del Rey y que llega con dos extremeños en sus filas, el portero Fernando Pacheco y el delantero Burgui. El club blanquinegro presentó su emblemático trofeo de la mano del alcalde Francisco Javier Fragoso, su único apoyo institucional en la organización de un partido que supone una oportunidad única para ver fútbol de Primera en la ciudad. Santiago Martínez, 'Cholo', agradeció la ayuda municipal y la disposición del Alavés para formar parte del cartel de la XXIII edición del Trofeo Ibérico. "Tenemos una gran dificultad para traer a un equipo de Primera porque tienen sus agendas muy apretadas y contamos con pocas ayudas", remarcó el vicepresidente del Badajoz. En ese sentido, Fragoso resaltó la colaboración del Aeropuerto de Badajoz y el esfuerzo de la Base Aérea de Talavera para ampliar el horario de la torre de control para permitir que la expedición alavesista regresara esa misma noche a Vitoria en un vuelo chárter, al mismo tiempo que lamentó que otras instituciones no se hayan involucrado. "No entiendo que la televisión regional no haya echado toda la carne el asador para retransmitir el partido. Esa hubiese sido una manera de ayudar de forma indirecta de la administración autonómica. Son cosas que no entiendo como nuestro Carnaval, que se proyecta a toda la región y no sólo no nos pagan nada, sino que tenemos que pagar nosotros para que traigan sus cámaras", se quejó el alcalde pacense.

A beneficio de Adán Fariña

Cholo incidió en la importancia del Trofeo Ibérico para la ciudad. "Desde aquí hago un llamamiento a la afición para que vaya al partido porque es importante llenar la grada de colorido. Hay pocas oportunidades de ver a un equipo de Primera en el Nuevo Vivero. Necesitamos que la gente vaya al estadio porque además con su presencia es una forma de seguir celebrando otras ediciones del Trofeo Ibérico", expuso.

Fragoso, por su parte, recordó la solera que tenía este histórico torneo pacense con la participación de clubes punteros a nivel internacional. "Es uno de los trofeos que más prestigio tuvo en el fútbol español, sólo hay que remontarse al palmarés de los equipos que lo tienen en sus vitrinas. Para Badajoz es un orgullo que el año pasado se retomara un buque insignia en la ciudad y Extremadura". El Trofeo Ibérico tiene además un carácter benéfico, pues parte de la recaudación en taquilla irá destinado a Adán Fariña, un niño pacense con enfermedad rara.

Precios y puntos de venta anticipada

Los precios para abonados en Fondo, Preferencia y Tribuna Infantil son de 5 euros. En Tribuna y Palco VIP serán de 10 y 15 euros, respectivamente. Además, los socios pueden retirar localidades ilimitadas al mismo precio, excepto en Palco VIP, que será solo una por abonado. Para los no abonados ver el partido les costará 5 euros más, exceptuando el Palco VIP, que no lo podrán reservar y será de 30 euros en taquilla. Ese mismo precio (10 euros en Fondo, Preferencia y Tribuna Infantil) será para todos, abonados y no, el día de partido en taquilla, salvo en Tribuna que costará 20 euros. Para evitar colas en las taquillas el día de partido, el club blanquinegro facilita la retirada de entradas en venta anticipada en las oficinas del Nuevo Vivero de 11.00 a 13.00 horas hasta el miércoles y de 18.00 a 21.00 horas hasta el martes, además de otros puntos de venta repartidos por la ciudad como la Cervecería El Pilar, Restaurante Vicente y Tetín, Guiñol Café, Badatravel, Café-Bar Vuelve La Moska, Marwan Viajes, Copistería Baluarte, Embutidos Pepe y también en Puebla de Obando y Burguillos, localidades de las que son origen Pache y Burgui.

Durante el acto de presentación, Raúl Fernández, autor del libro 'Historia del Trofeo Ibérico', hizo entrega al Badajoz de un cheque por valor de 457 euros recaudados por la venta del libro y donado al club para cubrir gastos de la organización. Fernández repasó algunas anécdotas y aportó un detalle de lo que significaba el trofeo para Badajoz. "El Trofeo Ibérico era una fiesta, en su primera época salía por sí sola y estaba incorporado al programa de ferias".

Cholo reconocía las dificultades para poner en marcha esta edición por la precipitación de fechas al acabar el Badajoz tan tarde con la fase de ascenso. En ese sentido, señaló que desde el club se ha planteado crear una especie de consorcio con las instituciones para que se encargue de su gestión y los aspectos organizativos y evitar así que su desarrrollo dependa de la situación en la que se encuentre el Badajoz.

El Alavés se ha ofrecido gratis, aunque el club pacense tiene que asumir los costes de su desplazamiento. La elaboración en joyería del trofeo en sí cuesta unos 4.000 euros. El vicepresidente del Badajoz admitía que el Trofeo Ibérico no es rentable económicamente para el Badajoz y que ese margen negativo que pueda dejar su celebración sería asumido por el club.