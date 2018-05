Triple derrota de los extremeños para acabar la liga Román, del Cerro de Reyes, rodeado de contrarios en el encuentro de ayer en La Granadilla. :: j. v. arnelas El Cerro de Reyes cae en La Granadilla ante el Peligros, con lo que pierde el subcampeonato frente al Coineña; Navalmoral es quinto MIGUEL CAMACHO Domingo, 20 mayo 2018, 09:41

navalmoral. Concluye la liga para los conjuntos extremeños en la categoría de bronce del fútbol sala nacional. Los tres volverán a estar la próxima temporada en Segunda B a pesar de sus derrotas de ayer en la despedida a la temporada. En la última jornada, el Integra2 Navalmoral perdió en Madrid frente al Pilaristas (7-6) y el Cáceres UEx hizo lo propio en casa ante el Valdepeñas B (4-5) en el grupo IV, mientras que el Ibereólica Cerro de Reyes cayó también ejerciendo como local en el grupo V con el Peligros (2-3).

El equipo de Badajoz no pudo despedirse de la sufrida campaña junto a sus seguidores con una victoria para haber conservado la segunda posición. Y es que sorprendentemente el Coineña venció a domicilio al campeón Xerez (5-7) para adelantar a los pacenses en la clasificación, que acaban con 64 puntos, uno menos que el mencionado conjunto de Coín y cuatro menos que los jerezanos campeones. Gran temporada no obstante para los cerristas, que han estado luchando hasta el final por revalidar el título y disputar la fase de ascenso a pesar de las grandes dificultades que han tenido que ir solventando. En el choque con el Peligros granadino, aunque mereció mucho más, el Ibereólica no pudo nunca ponerse por delante en el marcador y terminó arriesgando en busca de la remontada para finalmente sucumbir. Los goles de Román y Borja fueron insuficientes al menos para puntuar y el equipo firma en casa 10 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

En el otro grupo, el Navalmoral finaliza en el quinto puesto a pesar de la derrota ya que su máximo rival, el Pinatar, también perdió (2-4) y no pudo ni igualarlo ni superarlo en la tabla. Los moralos cierran el año con 48 puntos, muy alejados del objetivo a media temporada de la Copa del Rey, pero también orgullosos de haberlo intentado y acabar en una más que meritoria plaza. Además en sus filas, por segundo año consecutivo, el Integra2 ha tenido al máximo realizador del grupo, Nando, que ha anotado 41 goles. Como visitante concluye con 4 victorias, 3 empates y 8 derrotas. En el último encuentro Nando marcó 2, además de Chispi (3) y Fermín. Lo más triste fue desperdiciar una ventaja de 0-4 sobre un descendido Pilaristas madrileño para caer por 7-6 en un tramo final alocado en el que salió malparado. El próximo fin de semana, en la Copa de Extremadura, tendrá la oportunidad de resarcirse en Casar de Cáceres si quiere rematar el ejercicio con ese trofeo partiendo como máximo favorito.

Por último, al Cáceres se le notó la falta de tensión por el objetivo de la permanencia cumplido la pasada semana. En su feudo ha cedido demasiados puntos, acabando con 6 triunfos, 1 igualada y 8 derrotas, la última ante el colista Valdepeñas B manchego, que sumó así su primera victoria foránea de la temporada. Los universitarios no pudieron evitarlo con los tantos de Alejandro (2), Wilmo y el juvenil Pablito en un partido difícil y extraño de disputar con motivación. Finalizan a un solo punto del descenso consiguiendo 33, menos de los esperados como para haber aspirado a algo más que la salvación a última hora con la plantilla competitiva que posee.