PRIMERA FEMENINA Mucho trabajo por delante Aina y Mbeleck disputan un balón ante la mirada de Nayadet y Alba Gordillo. :: Casimiro Moreno El Santa Teresa empata con el Huelva en su peor partido y le queda una vuelta para mejorar su pobre imagen y escaso rendimiento ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Lunes, 8 enero 2018, 08:08

Frío. En una grada más despoblada que nunca. Frío. En un campo con menos fútbol que nunca y con la falta de acierto de siempre. Frío. En un banquillo sin respuesta posible. Frío, mucho frío para acabar la primera vuelta con la cabeza baja y con el horizonte de la permanencia cada vez más lejano, por lo menos mientras las cosas no cambien. Ayer, el Huelva sumó un punto fuera de casa por primera vez esta temporada, pero se pudo llevar tres de El Vivero si hubiera tenido un mínimo de acierto. El Santa Teresa se adelantó con el octavo gol de Estefa, otra vez penalti, pero fue un espejismo de seis minutos que quebró Mbeleck.

1 SANTA TERESA 1 HUELVA CD Santa Teresa Patricia Larqué; Ejangue, Alba Gordillo, Marta Parralejo, María Neira; Aina, Chica, Nayadet, Mireya, Estefa; y Alicia Muñoz (Paula León, 53') Sporting Club de Huelva Sara Serrat;, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Pachu, Sandra Bernal; Castelló, Sofía Hartard (Alicia, 75´), Anita, Analú, Francisca Lara y Mbeleck (Carol, 81'). Goles 1-0: Estefa (p) (73'), 1-1: Mbeleck (79'). Árbitra Zulema González (Galicia). Mostró amarilla a las locales Ejangue y María Neira. Incidencias El Vivero, 250 aficionados.

Ayer no estuvo acertada ni Estefa, que ya es decir. La defensa bastante tuvo con campear el temporal. El centro del campo no existió en un partido de idas y venidas constantes, y la delantera sencillamente no tenía argumentos. Mireia es una flecha que choca una y otra vez contra los muros que cada semana le plantan delante, y Alicia volvió a perder otra ocasión de reivindicarse. Paula León la sustituyó en la segunda parte y sacó el penalti que evitó el naufragio.

Antúnez no hizo más cambios, y hacían falta. Carla está recuperada, pero no para jugar, Alba Merino, enferma, y junto a ellas tres jugadoras del filial y Tomi. La llegada inminente de la argentina Yamila Rodríguez y de otra jugadora que también aterrizará pronto debería ayudar al equipo, pero el trabajo principal hay que hacerlo dentro y pronto.

La historia del partido de ayer es sencilla. El Huelva salió a por el partido y tuvo ocasiones para conseguirlo. Es cierto que la falta de acierto de las onubenses dio vida a las extremeñas, pero las ocasiones fueron suyas, por lo menos las peligrosas. En el minuto 14 tuvieron una oportunidad triple. Larqué salvó un disparo desde dentro del área de Pachu, después, el larguero devolvió un disparo de Castelló y la defensa evitó el gol sobre la línea de gol. Analú, Mbeleck y Francisca Lara hacía daño con su velocidad y contundencia, pero sin acierto.

La segunda parte comenzó con otra gran ocasión de las andaluzas,otra vez Francisca Lara, y otra vez Larqué al rescate. Intercambio de golpes hasta el 72, que Paula sacó un penalti, loq ue parecía la única manera de que el Santa marcara. Lo hizo Estefa. El equipo se estiró, pero se descuidó y seis minutos después Francisca Lara encontró a a Mbeleck para hacer justicia.

Pudo ser peor, pero el Santa Teresa aguantó el empate y ahora afronta la segunda vuelta con 11 puntos, cuatro menos que un cuarteto formado por Huelva, Sevilla, Albacete y Real Sociedad. Esa es la única lectura buena, hay muchos candidatos al descenso, aunque de momento, el desagradable honor es para el Santa Teresa y el Zaragoza. La semana que viene toca visitar al Athletic, el primero de cuatro partidos para pocas alegrías. En casa del pobre, ya se sabe.