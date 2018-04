Una torre, una reina y nueve peones en el tablero de Antúnez Chica protege el balón en el partido ante el Albacete. :: pakopí El técnico del Santa Teresa plantea un partido muy estratégico contra el Levante, en el que Chica será el pilar de contención y Estefa la pieza maestra MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 15 abril 2018, 09:47

«Será un partido muy de ajedrez, táctico, para que el rival entre al engaño. Quizás ir al principio a por ellas, volver atrás para buscar el contraataque e ir a la presión. Va a ser un duelo de segunda parte, si no hay nada que lo altere se decidirá en los últimos 20 o 25 minutos». El técnico del Santa Teresa, Juan Carlos Antúnez, tiene el tablero dibujado en su pizarra y tratará de plantear una partida intensa, sesuda, con un derroche estratégico inagotable.

Todo ello orquestado por un despliegue físico que permita dominar cada parcela, con nueve peones asfixiando a las contrincantes. En esa porfía sobresalen dos figuras: una de ellas es Estefa, reina sobre la que pivota todo el fútbol del conjunto pacense. Capaz de crear en una baldosa, de abrir pasillos a través de muros y una líder sin corona pero con galones, que capitanea pero se remanga. La otra pieza maestra es la torre, rol que encarna Chica, indiscutible, tal y como explica Antúnez. «Es una jugadora con mucha inteligencia y veteranía, sabe leer el fútbol. Ante el Rayo estuvo muy bien de central aunque no consiga el cien por cien de rendimiento ahí porque no es su posición natural. Debe estar en el once porque nos aporta mucho».

La futbolista cacereña, que pertenece al núcleo duro de la vieja guardia, podría actuar nuevamente en el eje de la zaga, por convicción y por exigencias del guion, ya que Ariadna Rovirola es duda y está pendiente de revisión tras sufrir esta semana un golpe en el tobillo. En caso de no estar disponible, todo a punta a que ocuparía su lugar.

En todo caso, de nuevo la retaguardia vuelve a ser un quebradero de cabeza para el entrenador del Santa Teresa. Solo María Neira y Marta Parralejo han mantenido un nivel sin altibajos, lo cual ha limitado mucho el equilibrio de las pacenses en esta parcela. «No contamos con la regularidad de otros años, es donde más handicap tenemos. Las lesiones nos han lastrado y es donde menos jugadoras hay porque no me gusta tocar mucho el nivel defensivo; con 6 jugadoras cubro los 4 puestos. Es cierto que es donde más me trastoca una baja y menos la puedo suplir», se lamenta Antúnez.

Alba Gordillo saldrá de inicio. Pese a no estar al cien por cien, la exigencia del choque y las urgencias no permiten reservarla pese al encontronazo que sufrió ante el Rayo Vallecano con Marta Parralejo. «Con la baja de Ariadna ya no es tiempo para dejarse ni guardar nada, hay que arriesgar».

La única baja confirmada es la de Marta Rubio que, como viene siendo habitual, no puede participar asiduamente en el juego por motivos laborales. Tampoco estarán disponibles aún ni Yamila Rodríguez ni Alexyar, que están disputando la Copa América y se espera que su vuelta a Badajoz se produzca en los próximos días.

Racha negativa del Levante

Ante el Levante (Ciudad deportiva, 12.00 horas) de nuevo solo vale ganar, ante un equipo con mucha pegada, aunque endeble e irregular atrás. El conjunto granota llega inmerso en un periodo de inestabilidad, después de haber cambiado de entrenador y habiendo encadenado ocho derrotas en los últimos doce encuentros. «Es un equipo que siempre ha estado entre los cuatro primeros y este año le ha afectado el nivel de la competición», explica.

Antúnez deja a un lado las cábalas y carambolas posibles respecto a resultados de otros implicados en la zona baja para centrarse en la necesidad de hacer un pleno de triunfos. «Si hacemos 15 puntos va a ser imposible que bajemos. En todo caso, igualaríamos nuestros mejores números en la competición».

Esta jornada, el duelo directo entre Fundación Albacete y el Sporting de Huelva marcará el panorama de la permanencia.