Supercopa de Europa Sergio Ramos: «¿Bale? El futuro de cada jugador lo decide uno mismo» Sergio Ramos, en un partido con el Real Madrid. / EFE «Para mí fue una posibilidad fichar por el United, pero mi situación se arregló y me alegro eternamente», reconoce el capitán madridista COLPISA Lunes, 7 agosto 2017, 19:15

Minuto después de que José Mourinho confirmase su interés por Gareth Bale y abriese la puerta a la posible llegada del extremo galés al Manchester United, Sergio Ramos consideró "respestable la opinión de cualquier entrenador" y afirmó que "a día de hoy Gareth es jugador del Real Madrid", aunque también reconoció que "el futuro de cada jugador lo decide uno mismo". "Nos gusta tener a los mejores, aunque hasta el 31 de agosto todo puede pasar", admitió el capitán del equipo blanco cuando se le preguntó por Bale.

También reconoció Sergio Ramos que él estuvo cerca de fichar por el Manchester United pero no se arrepiente de haber renovado su compromiso con el club blanco y continuar en el Real Madrid. "Fue una posibilidad, pero mi situación se arregló y me alegro eternamente. Me alegro de que sea mi último contrato, ojalá... Ya se verá. El Manchester es un club señorial", destacó el central sevillano.

Cuando se le preguntó a Ramos si fue Mourinho quien cambió su carrera por modificar su posición, del lateral derecho al centro de la defensa, el jugador de Camas fue tajante: "No pienso que Mourinho cambiase mi carrera por cambiarme de posición. Simplemente ha sido un entrenador más. Con él también aprendí cosas buenas, pero no creo que gracias a él haya cambiado mi vida en el fútbol".

"Cada entrenador es distinto, por el sistema, el carácter, los jugadores... no es ni mejor ni peor. Cada uno es distino. Zizou también entendió más el vestuario y Mourinho cuando estuvo en el Madrid tenía una experiencia que Zizou no tenía antes. Para mí son dos grandísimos entrenadores y ojalá podamos disfrutar de esta epoca histórica con Zizou", añadió Sergio Ramos.

Respecto a Cristiano Ronaldo y su convocatoria para la Superacopa de este martes, Ramos apuntó: "Cris es un jugador muy importante para nuestra plantilla y es importante que viaje con el equipo. Tiene un rol diferente y su presencia es importante juegue o no juegue. Lo demás son temas muy personales y lo importante es que cada su vida privada la ordene de la mejor manera posible".

También Marcelo se refirió a la diferencia entre Zidane y Mourino. "Diferencia seguro que hay, pero no sé decir cuáles son los puntos. Mourinho ha sido un grandísimo entrenador y nos ha ayudado muchísimo a pelear por los títulos y Zizou también. La diferencia son los títulos de Zizou y la fuerza de Mourinho con los jugadores", comentó el lateral brasileño.