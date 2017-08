Regreso Villa llega emocionado desde Nueva York David Villa, rodeado de periodistas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / R. Errasti La presencia del asturiano es la principal novedad en el grupo de Lopetegui, que cumplió años este lunes como Azpilicueta RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 28 agosto 2017, 20:22

"Me siento joven, como un niño", decía dando abrazos David Villa al llegar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este lunes. Camiseta blanca, jersey azul abierto, vaqueros remangados y deportivas blancas sin calcetines pese a la lluvia que cayó todo el día en Madrid. Pero sobre todo, el 'Guaje' se presentó con una enorme sonrisa en la boca. "Cojo yo los micros", dijo en broma al ver lo nerviosa que se iba poniendo la prensa presente para grabar sus opiniones. Había muchos, muchísimos periodistas esperándole en la Ciudad del Fútbol, casi tantos como un día de inicio de una concentración de una fase final de una Eurocopa o Mundial. Pasó Gerard Piqué a su espalda, vestido de negro y por una vez sin ser el protagonista. Le abrazó y le dio un beso. Juntos ganaron una Champions en Barcelona. Empezó el 'Guaje' a contar sus sensaciones, a contar cómo había recibido la noticia. No ocultó que esperaba "más críticas" y que no imaginaba "la ilusión que le hace a tantas personas que vuelva a la selección".

El asturiano agradeció que el seleccionador español se hubiera desplazado a Estados Unidos para verle en directo y estudiar la posibilidad de que regresase a la selección con 35 años de edad. "Que él me haya visto en buen estado y crea que yo puedo ayudar a mi selección es un orgullo. Los que me conocéis sabéis de la ilusión que tenía de volver a la selección. Pero cada vez se hacía más difícil. Intentaré hacer lo mejor posible, lo que hecho siempre. Dar todo por la selección de mi país una vez más. Vengo a competir", recordó.

Le interrumpió en su tranquilo 'speech' el que hasta ahora ha lucido el '7' en su ausencia; Álvaro Morata, que le saludó pese a que estaba mirando hacia la prensa y le dio un abrazo antes de irse hacia la residencia. Allí esperaban al asturiano muchos de sus compañeros, esos con los que logró tocar el cielo vistiendo la camiseta de la selección. Muchos conocidos y varios amigos: Pepe Reina, David Silva, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Pedro Rodriguez...

También Julen Lopetegui, que como César Azpilicueta era uno de los protagonistas del día por cumplir años. 51 tiene el seleccionador y 28 el capitán del Chelsea, que fueron felicitados por sus compañeros. "No miramos el DNI a la hora de convocar a los futbolistas", lleva diciendo desde el viernes Julen Lopetegui cada vez que le preguntan por Villa.

El asturiano espera incrementar su registro anotador, que actualmente es de 59 en 97 partidos en una final como la que tiene España ante Italia en el Santiago Bernabéu, el sábado (20:45 horas). "Tenemos que pensar en lo más importante. Tenemos por delante dos partidos difíciles, especialmente frente a Italia. Esperamos ganarlos para poder sellar la clasificación al Mundial de Rusia", insistió Villa negando que se tome la convocatoria como un simple premio. "He soñado mucho con volver, lo quiero disfrutar y aprovechar", recordó antes de irse el máximo goleador de la historia de la selección.