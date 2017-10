Selección Thiago: Piqué aporta «alegría» a la selección Thiago y Koke, con la selección. / Efe Koke reconoce que «siempre hemos sentido el apoyo y cariño de nuestra gente y en Alicante lo vamos a tener» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 3 octubre 2017, 15:51

Gerard Piqué no ha dicho ni una palabra desde que llegó a la concentración de la selección pero es el protagonista de todo lo que ocurre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En la comparecencia ante los medios de Thiago y Koke no cambio nada y fue el centro de las declaraciones de ambos futbolistas que mostraron su hastío por hablar sólo del ‘tema estrella’ de la selección. "Cansa el tema porque estamos concentrados en el partido ante Albania para poder sellar la clasificación", decía Koke, que recordaba que "somos profesionales y pensamos en jugar al fútbol".

De la misma opinión fue Thiago, que con gesto serio y con cierto tono de cabreo incidió en las palabras del rojiblanco. "Tenemos que dedicarnos a jugar al fútbol y no a hablar. Ya hablaremos en el vestuario de lo que tenemos que hablar porque las opiniones personales se las lleva a casa cada uno. Estamos aquí para hablar de la selección y para ser mejor equipo y no de temas políticos", quiso zanjar antes de pedir unidad en el equipo y en la prensa para conseguir el mismo objetivo. "Estamos todos en la misma dirección, tanto por vuestra parte como por la nuestra. Os agradecería que tomáramos todos el mismo rumbo".

Las palabras que parecían sonar a sentencia fueron el preámbulo de más frases sobre Gerard Piqué a pesar del empeño de la jefa de prensa de evitar el tema. "El ambiente en el vestuario siempre ha sido el mismo", reconocía Koke, antes de que Thiago confirmara que es "como siempre". "Las veces que he venido a la selección siempre le he visto con el mismo compromiso y con esa alegría que él aporta y que es especial". El centrocampista del Bayern señaló que "nos apena que venimos a jugar al fútbol y no a hablar de la vida de nadie y nos apena no estar cómodos de no poder hablar de Albania e Israel, que es lo fundamental", en una nuevo intento de redireccionar las preguntas a los futbolístico.

Sobre el partido ante Alabnia del viernes, Koke desveló que ya están "trabajando en acciones ofensivas y defensivas" para superar al rival que "no será fácil" y certificar el billete a Rusia. Además, el rojiblanco reconoció que "siempre hemos sentido el apoyo y cariño de nuestra gente y en Alicante lo vamos a tener porque es una ciudad que quiere mucho a la selección y nos van a apoyar como en cualquier otra ciudad". Del posible ambiente que pueda tener Piqué en ese partido, Thiago fue rotundo: "Piqué ya ha jugado en el Bernabéu con el Barcelona en un ambiente hostil y los futbolistas deben estar preparados para afrontar cualquier partido". El centrocampista, que no quiso desvelar "si he hablado con él o no", quiso terminar recordando que Piqué "tiene la misma actitud que siempre y es un orgullo poder estar con él".