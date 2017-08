España-Italia Sergio Ramos pide no pitar «ni a Piqué ni a nadie» Sergio Ramos, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / EFE El capitán se alegra de la vuelta de Villa, pide prudencia con Marco Asensio y asume que el Bernabéu es exigente con sus jugadores, pero recuerda que el sábado no debe silbar al central catalán RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas Lunes, 28 agosto 2017, 21:12

Sergio Ramos es el capitán de la selección española y, desde hace años, siempre comparece ante los medios para analizar las situaciones que rodean a 'La Roja' antes del inicio de la concentración en Las Rozas. La primera novedad era la vuelta de David Villa, con el que el sevillano levantó la Euro 2008 y el Mundial 2010. "Le conozco hace muchos años y hemos vivido la mejor etapa de la selección. Creo que nos ha sorprendido a todos, pero es bien recibido. Tiene ese espíritu joven y con ganas de hacer goles. Es meritorio que a su edad se siga cuidando y rindiendo a ese nivel", explicó antes de negar que venga a sustituir a un Diego Costa por el que rompió una lanza y negó que no esté comprometido con el combinado nacional. "No me voy a meter en la vida de nadie, es un gran delantero y cuando vuelva lo veremos por aquí", zanjando cualquier duda sobre si el delantero debía haber buscado una solución a su situación teniendo en cuenta lo que se juega España ante Italia.

Uno de los que se perfila a ese puesto de '9' es Marco Asensio y Ramos aprovechó para pedir calma en torno a lo que se dice sobre su compañero. "Marco Asensio es un jugadorazo. Lo que hace deja de ser una novedad pero es muy joven, hay que dejarlo tranquilo y no meterle piedras en la mochila. Tiene un talento innato y nos viene muy bien que jugadores así completen nuestra plantilla. A Zidane le encanta manejar las rotaciones, lo ha hecho muy bien el año pasado y lo importante es mantener la competencia. Marco, Lucas, Kovacic... cuando salen lo hacen bien", afirmó antes de aclarar que el Real Madrid sigue aportando mucho a España. "Atravesamos una época muy bonita, muy dulce, es señal de que el club está haciendo las cosas bien, están valorando a los jugadores y si seguimos aportando jugadores a la selección es bueno", recordó.

Siguiendo la actualidad deportiva de su equipo analizó la actual situación de Gareth Bale y Karim Benzema, que parecen no contar con el apoyo total del Bernabéu. "No va a cambiar (que haya silbidos por parte de una parte de la grada), ha pasado, pasa y seguirá pasando. El Bernabéu te hace notar la exigencia. Hay veces que un toque de atención nunca está de más", dijo antes de pedir que el sábado no se pite a ningún jugador. Tampoco a Gerard Piqué, con el que algunas veces ha tenido sus encontronazos. "Que no haya pitos ni a Piqué ni a nadie, hay que respetar siempre a los jugadores que defienden nuestra camiseta y nuestro escudo", explicó sobre el central azulgrana, 89 veces internacional y último goleador de España en el Bernabéu en encuentro oficial (1-0 a Turquía en 2009). Y es que Ramos, en su condición de doble capitán, pide al Bernabéu, a su juicio "el escenario perfecto para ese partido" que "apoye porque será un partido tenso y difícil. Nosotros tenemos ganas de hacer un buen partido".