Selección Luis Alberto: «Nos gusta la camiseta, queremos ponérnosla y jugar» Luis Alberto, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / EFE El centrocampista del Lazio reconoce no entender la polémica por la nueva elástica y explica que «esperaba una llegada más brusca» Miércoles, 8 noviembre 2017, 14:49

A Luis Alberto se le nota desde lejos que debuta en una convocatoria con la selección absoluta. Pese a que su llamativo pelo le hace ser fácilmente reconocible, todavía se comporta con cierta timidez estos primeros días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. «Me han dado tema de conversación para soltarme que es lo primordial», dijo ante los medios con mucha sinceridad y mirando a Vitolo, que le acompañó en la rueda de prensa. La primera pregunta fue de las complicadas, ya que le cuestionaron por una posible vuelta de Hierro. «Yo acabo de llegar», respondió inicialmente a modo de advertencia. «Conoce la casa y nosotros no tenemos que entrar mucho», dijo echando balones fuera.

La segunda era esperada y era sobre la nueva camiseta. «A mí me gusta la camiseta. No entiendo de la polémica y lo que queremos es ponérnosla y jugar», dijo antes de reafirmar con la cabeza lo que decía su compañero Vitolo. «Nos tenemos que aislar de los temas políticos y nada más. A mí me gusta cómo es la camiseta», expresó el canario mientras el andaluz le miraba con suma atención. Su míster, Julen Lopetegui, que está «haciendo un gran trabajo» según el centrocampista del Lazio, también zanjó la polémica recordando que el modelo, que imita el de 1994, «le hace sentir más joven» porque se parece mucho al de aquella cita mundialista en la que acudió como tercer portero a las órdenes de Javier Clemente.

Su cicerone en las primeras horas con el grupo está siendo Alberto Moreno, que es casi nuevo pero que al menos ya debutó con Vicente del Bosque. «Pensaba que la llegada iba a ser más brusca. Es un sueño», detalló antes de responder a la más fácil de todas, la primera que iba relacionada con su fútbol. «Aquí hay muchísimo talento, pero creo que mis últimos 20 metros y ese último pase es lo que puedo aportar, ese granito de arena», advirtió el centrocampista, que ya suma 3 goles y 7 asistencias en este inicio de campaña.