Selección Lopetegui: «Hay problemas más importantes en este país que la interpretación de un color» Julen Lopetegui, durante el entrenamiento de la selección. / Efe El seleccionador quita importancia a la polémica de la camiseta: «Me parece innecesario y creo que no habla bien de España» COLPISA Madrid Miércoles, 8 noviembre 2017, 14:55

La camiseta con la que disputará el Mundial la selección española de fútbol sigue dando mucho de qué hablar. El último en hacerlo ha sido el seleccionador Julen Lopetegui, que quiso quitarle importancia a la polémica al señalar que "hay problemas más importantes en este país que la interpretación de un color. Me parece innecesario y creo que no habla bien de España".

Lopetegui reconoció en una entrevista en ‘El Larguero’ de la Cadena Ser que "me gustan todas las camisetas que lleva España. Me recuerda a la del 94 que estuve yo y eso me hace sentir más joven". La polémica ha llegado porque el color azul de los diamantes laterales al juntarse con el rojo parecen morados, pero el seleccionador tiene claro que "es azul. No tiene franja morada. Yo no me alejaría de la sensatez. Tenemos que hacer todos un esfuerzo de raciocinio". Además, añadió que "no hay ninguna intencionalidad de la marca. Es una línea que es azul y uno lo interpreta de una manera y de esa se va a otra y a otra". Y para zanjar el tema confesó que "yo la he visto de cerca, no me he alejado. Tras la interpretación de un color te vas a una ideología y ya viajamos en el tiempo y perdemos un poco el norte".

En el aspecto deportivo, Julen Lopetegui reconoció que no están decididos los 23 jugadores que acudirán con la selección española al Mundial. "No tengo claro los 23. Pero hay algunos que si va normal estarán seguro y otros que si lo hacen bien nos harán dudar", confesó. Un ejemplo es el del delantero centro, donde tiene muchas opciones pero que de momento prefiere seguir trabajando hasta tomar una decisión definitiva: "Morata es un 9 muy bueno y estamos muy contento. Aspas, Rodrigo, Diego Costa . Cuando llegue el momento ya se decidirá".

Dos de las nuevas caras en la última lista de Lopetegui para medirse a Costa Rica y Rusia son Luis Alberto y Alberto Moreno. Del jugador de la Lazio señaló que "estuvo a punto de venir a la anterior. Me gusta mucho, tiene muchísima calidad técnica, pase, tiro. En tres cuartos mucha claridad y ha aprendido a competir. Esta a un nivel muy alto. Esta entre los tres mejores jugadores de la liga italiana este año". Mientras, del lateral del Liverpool, confesó que se disputaba el puesto con Marcos Alonso, el jugador del Chelsea: "Hemos tenido dudas entre uno y otro y al final decidimos por Alberto. Uno juega en línea de 4 y otra de 5".