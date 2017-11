Amistoso Lopetegui: «Si miramos al colectivo, se mejoran las individualidades» 00:57 Julen Lopetegui, seleccionador español de fútbol. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El seleccionador español se muestra convencido de que 'La Roja' hará un gran partido también sin Isco, pero advierte que «Rusia es una selección excelente» COLPISA Lunes, 13 noviembre 2017, 19:29

Julen Lopetegui compareció muy tranquilo este lunes en San Petersburgo, respetuoso al máximo con el adversario y sin ningún signo de euforia a pesar de la sobresaliente fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 completada por España y del excelente encuentro de preparación disputado el sábado ante Costa Rica en La Rosaleda de Málaga. El seleccionador nacional advirtió en la previa del amistoso ante Rusia de este martes que el equipo español debe jugar casi al límite para vencer a "un muy buen equipo".

Restó importancia el técnico guipuzcoano a la ausencia de Isco Alarcón, que no viajó a causa del golpe en el muslo sufrido ante Costa Rica. Como siempre Lopetegui antepuso el bloque a cualquier individualidad. "Isco es un jugador al que hemos alabado porque está, además, en un estado de forma fantástico y con una solidez importante. Pero hablamos del colectivo y seguro que haremos un buen partido también sin él. Si miramos al grupo, se mejoran las individualidades", afirmó.

¿Rusia? "Es una gran selección, al margen del matiz importante que tiene ser la anfitriona del Mundial. Cada amistoso gana en importancia al no tener que disputar partidos oficiales. Históricamente, es una selección excelente, dotada de grandes jugadores físicos y técnicos que ya no tienen que salir de su país a otras ligas porque la suya es potente y fuerte económicamente. Nos van a hacer llegar a los límites y tendremos que hacer un gran partido para competir contra ellos", insistió.

La cita puede ser más que un test ya que Rusia podría quedar encuadrada con España en el mismo bombo. "Es cierto que no estamos en el bombo uno y no somos cabezas de serie en el sorteo, pero eso es algo que no está bajo nuestro control y a partir de ahí asumiremos el sorteo con naturalidad y de buen grado".

Se le preguntó a Julen si en su etapa como portero coincidió con su colega Stanislav Cherchésov, actual seleccionador ruso y en su día el heredero del mítico Rinat Dasaev en el Spartak de Moscú y el combinado nacional. "No sé si jugué contra él. Disputé algunos partidos en Rusia con el Barça y con el Rayo, pero no lo recuerdo", respondió, sincero, Julen.

En clave casi más del Athletic que de la selección se le preguntó por Kepa Arrizabalaga e Iñaki Williams, extremo de los 'leones' que destacó en la sub-21, pero aún no ha aparecido en la selección absoluta. "Kepa no tuvo mucho trabajo ante Costa Rica, pero estuvo tranquilo, sereno y lo que le llegó lo resolvió bien, Iñaki progresa adecuadamente y cuando entendamos que tenga que venir a la selección, vendrá", afirmó Lopetegui, quien realizará numerosos cambios respecto al once que salió y brilló frente a los ticos.