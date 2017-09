Mundial 2018 | Clasificación Lopetegui: «Italia nos obligará a llegar a los umbrales de excelencia» Julen Lopetegui, seleccionador español de fútbol. / Efe El seleccionador dice que España «es previsible porque confía en sus virtudes» y vaticina que su rival «planteará un partido distinto al de Turín» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 1 septiembre 2017, 14:01

Julen Lopetegui sabe que el duelo ante Italia puede ser decisivo para la fase de clasificación aunque recuerda que después «quedarán otros tres con los mismos puntos en juego». Aparentemente lleva bien los nervios, al menos ante la prensa. Atendió a los medios entre sus capitanes, Sergio Ramos y Andrés Iniesta, a los que después escuchó tranquilamente e incluso bromeó sobre algunas de sus respuestas.

El vasco negó que hubiese preparado la semana de una manera distinta a otros días. «No ha sido una semana de secretismo, aunque desde fuera se haya interpretado así pero no hay grandes sorpresas en nuestro equipo. Somos previsibles pero porque queremos serlo. Confíamos en nuestras virtudes, queremos potenciarlas hasta el fin», recordó.

El vasco no cree que el del Bernabéu vaya a ser un duelo como el de Turín. «Espero un partido diferente al de entonces en muchos aspectos. No quiso ser defensiva, le obligamos en Turín a serlo. Pienso que ahora será distinto, pero tampoco podemos perder energías en pensar en el contrario porque si lo hacemos las perdemos en tratar de dar nuestra mejor versión. Tenemos que estar preparados para hacer un magnífico partido. Italia planteará cosas diferentes, habrá que tener soluciones distintas y eso nos obligará a dar nuestra mejor versión» dijo el guipuzcoano, que esta semana hablaba de rozar «la perfección» ante el cuadro transalpino. «Tendremos que ser un gran equipo en todos los momentos del juego y llegar a los umbrales de excelencia que el rival nos va a exigir», comentó antes de bromear sobre lo que intuye. «Percibimos la trascendencia del partido pero no somos adivinos. Tenemos que tener el objetivo claro de ganar ante Italia, que es una grandísima selección a nivel colectivo e individual».

El técnico habló de nombre propios, entre ellos Álvaro Morata y Sergio Ramos. El delantero dijo que le parecía «buena idea jugar con falso 9» y el seleccionador quiso destacar esas palabras como compromiso hacia el grupo por encima del interés individual. «Lo que quiso decir es que si juega bien y si no lo hace también, no le doy más importancia. La intención era esa», apuntó antes de loar al central. «Ramos es nuestro capitán, es un gran jugador y capitán. Ejerce como tal y estamos contentos con él», dijo mirando cómplice a su derecha al defensa andaluz.

Por último, eludió hablar de un posible ambiente negativo con Gerard Piqué. «Estamos ilusionados con la reacción del Bernabéu de apoyarnos con su energía, el público nos tiene que ayudar y habrá momentos del juego que lo necesitaremos porque Italia es un gran equipo».

Lopetegui no cree que a sus chicos les pese el recuerdo de la eliminación en la Eurocopa de 2016 en París. «Aquel partido lo ganó Italia, pero este tipo de choques los puede ganar cualquiera. Lo que sí recuerdo que ellos jugaron bien ante un equipo que siempre te lleva al límite. No hay dos partidos iguales, la propuesta italiana va a ser diferente y nuestra línea debe ser muy alta para superarla», apuntó sin detallar si espera una defensa de cuatro o de cinco.

«A veces juegan con cinco y otras con cuatro, cambia mucho pero lo importante es cómo rindamos nosotros. Creo que ellos tienen jugadores en gran momento de forma, pero eso es una decisión que tiene que tomar su seleccionador. Belotti es un delantero excelente que ha crecido muchísimo en los últimos años, y forma una gran pareja con Inmobile. Tiene grandes futbolistas como Insigne, Candreva o Verrati. La juventud hace que tengas más o menos experiencia pero no creo que a esos jugadores les afecten en estos partidos».