Amistoso Lopetegui: «Como equipo somos bastante previsibles» 00:44 Julen Lopetegui, durante la rueda de prensa en el Wanda Metropolitano. / Foto: Pierre-Philippe Marcou (Afp) | Vídeo: Atlas El seleccionador español reivindica a sus jugadores al recordar que «el dibujo no es tan importante porque todos se mueven en el campo» y destaca la importancia del partido ante Argentina, «la subcampeona del mundo» JAVIER VARELA Madrid Lunes, 26 marzo 2018, 20:28

La cara es el espejo del alma y Julen Lopetegui mostraba el gesto serio y de concentración que exige un partido ante Argentina, «la subcampeona del mundo» como se encargó de repetir en varias ocasiones, aunque sea amistoso y sin tres puntos en juego. «Es un partido precioso, muy bonito, con un escenario fantástico, ante la subcampeona del mundo y ante uno de los mejores jugadores de la historia y eso es motivante e ilusionante», confesó el seleccionador que no le quitó ningún ingrediente a un partido que se presenta con un cartel espectacular.

Del rival destacó que desde la llegada de Jorge Sampaoli «colectivamente está más armado tanto en el aspecto defensivo como ofensivo» y resaltó la «evolución dentro del entorno de tener a jugadores fantásticos». Sin embargo, reivindicó a su equipo al no querer ‘adoptar’ ninguna de las cualidades que tiene Argentina para su conjunto. «Me fijo en lo que tiene mi equipo porque me gusta mucho mi equipo», apuntó. Sin embargo, señaló que el partido, más allá de ser amistoso y de que no haya puntos en juego «es ilusionante y somos conscientes de lo que significa».

Fiel a su estilo no quiso personalizar en nombres propios y al ser preguntado por los posibles sistemas que puede utilizar, Lopetegui tiró de diplomacia al recordar que «el dibujo no es tan importante porque todos se mueven en el campo». Además, fue rotundo al recordar que «como equipo somos bastante previsibles».

Leo Messi será el protagonista del partido, pero Lopetegui fue contrario a la opinión de Sampaoli, que confesó que es imposible enseñarle algo a Messi. «No coincido porque creo que un futbolista hasta que se retira va aprendiendo cosas que le dan la experiencia. El aprendizaje es continuo», reivindicó. Al tiempo que insistió en que no piensa en quién va a tener enfrente en el campo «porque queremos hacer las cosas bien sabiendo lo que tenemos enfrente pero sin preocuparnos».

Sobre la ausencia de Busquets, como en el partido ante Alemania, y esa búsqueda de un sustituto para el jugador del Barcelona, el seleccionador señaló: «intentamos buscar soluciones y potenciarlas y que el juego colectivo arrastre a las individualidades». Por último, volvió a dejar claro que no quiere saber nada sobre la polémica del balón y tiró de ironía al confesar: «todavía no me han metido un gol». «Es el balón con el que se va a jugar y comentar cualquier cosa es patalear», finalizó.