Rusia 2018 | Clasificación Lopetegui: «Busquets tiene pasión por su profesión y juega al fútbol como los ángeles» Julen Lopetegui. / Efe El seleccionador regresa a Jerusalén cuatro años después con el billete para Rusia, donde tiene claro que estarán Messi y Argentina RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Jerusalén Domingo, 8 octubre 2017, 19:38

51 meses y 20 días después Julen Lopetegui volvió a pisar la sala de prensa del Teddy Stadium, donde compareció después de conseguir una recordada Eurocopa sub'21 en 2013 que ha servido de vivero para esta selección forjada por el vasco y que se ha clasificado de manera brillante para el Mundial de Rusia. Nueve partidos oficiales, 35 goles a favor y sólo 3 en contra, y 13 en total, siendo el balance de tantos de 43-7 y con España clasificada para Rusia. «No me lo imaginaba, hace cuatro años no pensaba que podría estar aquí en esta situación. Entonces estaba contento y celebrándolo. Son cosas del fútbol, de la propia evolución de la vida y de la cada uno. El fútbol te enseña a no tener planes, ni a medio plazo ni a largo plazo», apuntó sobre los siete futbolistas que se mantienen de aquel grupo en la actual.

Al inicio de la sesión posó con los que citó y están sanos (ya que Morata, Carvajal y Thiago no han podido volver a Israel) minutos después de querer quitarse méritos en la brillante clasificación. Y es que algunas de sus apuestas personales, como Isco o Rodrigo, también han rendido. «No imaginas lo que va a pasar cuando haces las lista. Todo es muy intenso. Pones el foco en lo que tienes delante. Cuando empezamos hace un año y medio lo haces en el tipo de trabajo, en la relación con futbolistas, qué les vamos a transmitir y cómo. Ese es nuestro aporte», apuntó antes de recordar que los miembros de su equipo están «agradecidos al comportamiento de todos los jugadores, son grandes deportistas y con un grado de pasión que tratataremos de mantener, de conservar y de exigir».

Subir puestos FIFA para el Mundial

Lopetegui, fiel a su costumbre, no quiso adelantar el equipo y si habrá relevo bajo palos aunque sí dejó claro que «habrá cambios, vamos a refrescar al equipo. Todos los que están aquí tienen capacidad máxima para jugar y decidiremos mañana lo que mejor sea para el grupo», apuntó antes de explicar un poco su metodología. «Intentamos priorizar el trabajo colectivo, la idea de grupo ya que tenemos un abanico de jugadores heterogeneo y lo que queremos es armar un grupo homogeneo cuando están aquí, y no es fácil», afirmó antes de negar que subir puestos en el ránking FIFA -desde hace meses no estaría entre los siete primeros para poder ser cabeza de serie en el Mundial de Rusia- sea una motivación especial ante Israel. «Es evidente que estamos clasificados pero no necesitamos un imput externo para competir. Es un duelo oficial, ante Israel y seguro que nos va a exigir. Por encima del rival, tenemos que tener la máxima mentalidad como siempre. No hay otra: jugar con máxima concentración, mentalidad y ambición», incidió.

Uno de los que siempre lo hace es Sergio Busquets, que tras estar sancionado ante Albania estará ante el cuadro hebreo y pasará a formar parte de los doce internacionales españoles que son centenarios con 'La Roja'. «Mañana (por el lunes) Sergio llegará a los 100 partidos -confirmando así que jugará seguramente de inicio- por lo que la valoración es clara: es un futbolista de máximo nivel y fiabilidad. Tiene pasión por su profesión y juega al fútbol como los ángeles. Es importante este donde esté», apuntó.

Por último, dejó un par de apuntes curiosos. Reconoció que quiso fichar para el Oporto a Zahavi, delantero israelí que no está citado tras lanzar el brazalete de capitán al enfrentarse con el seleccionador y vaticinó que, «aunque no me gusta apostar» tiene claro que «Argentina va a estar en el Mundial y Messi, también, seguro».