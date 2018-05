Selección española La selección elige un Lezama con buen tiempo entre cosacos 01:56 Instalaciones de la Academy del Krasnodar FC. Decididos a no cometer el error de Brasil, opta por las instalaciones de la Academy del Krasnodar durante la cita mundialista en Rusia al ser la temperatura y comodidad un factor importante en la elección RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 8 mayo 2018, 00:48

Poco a poco se acerca el Mundial y aunque aún quedan 38 días para el debut en Sochi ante Portugal, en la Ciudad del Fútbol se trabaja como si el acontecimiento estuviese a la vuelta de la esquina. Aunque hasta el viernes día 18 no se conocerá la lista definitiva de 23 elegidos para ir a Rusia, que anunciará Julen Lopetegui a las 13 horas en la sede de Telefónica diez días antes del inicio de la concentración en Las Rozas, todos los demás detalles se van cerrando sin pausa. Entre ellos, el asunto que el cuerpo técnico y dirección deportiva, encabezada por Fernando Hierro, considera capital: el 'cuartel general' en Rusia. Desde hace muchos meses está decidido que sea Krasnodar el lugar en el que España trabajará con el objetivo de superar la primera fase tras sus tres partidos ante Portugal (día 15 en Sochi), Irán (el 20 en Kazán) y Marruecos (el 25 en Kaliningrado).

Allí se establecerán desde el 7 de junio los internacionales españoles, que viajarán a una ciudad en la que el grupo de Lopetegui disputará el segundo y último de sus amistosos, ante Túnez, dos días después de llegar a su destino, el 9, para ayudar a la aclimatación. Lo hará en un novedoso estadio, construido con vistas a que pudiera ser sede mundialista y en el que Argentina cayó ante Nigeria a finales de 2017, al que podrá llegar andando desde la residencia en la que estará, al menos, dos semanas. Esa comodidad y privacidad ha sido un factor importante a la hora de elegir las instalaciones de la Academy del Krasnodar FC aunque hubo otros factores aún más decisivos: el clima y el transporte.

FIFA ofrece 67 instalaciones posibles para que los 32 participantes seleccionen su cuartel general, pero la Federación Española tenía claro los requisitos necesarios para contar con una 'casa' ideal, similar a Las Rozas. Esas exigencias dejaron el corte en apenas seis y tras las respectivas visitas (se vieron hasta 15 instalaciones pese a que se tenía claro que sólo tres podían ser válidos en función de los parámetros marcados), se eligieron las instalaciones del Academy de Krasnodar.

Krasnodar siempre fue la favorita, pese a que no es una de las diez sedes en las que se jugarán los partidos del torneo, pero tras el sorteo del 1 de diciembre en el Kremlin ya no hubo dudas. Las distancias son asumibles respecto a las tres sedes (Krasnodar-Sochi son 30 minutos de vuelo, 1:50 horas a Kazán y 2:10 a Kaliningrado).

Desde que se cerró el acuerdo, han viajado varias delegaciones a controlar todos los detalles en coordinación: césped, seguridad, infraestructuras en la residencia... Todo está a punto en unas instalaciones consideradas «una maravilla» por la dirección deportiva y la secretaria general, Esther Gascón. La experiencia de otros torneos ha confirmado la importancia de la temperatura en el rendimiento, por lo que ir al sur minimizaba las sorpresas. España tendrá en un radio cercano a su zona a Brasil, Polonia, Dinamarca, Suecia, Islandia y Nigeria, que también han optado por no elegir la zona de Moscú para preparar el torneo.

Un magnate enamorado del Athletic

La temperatura que se espera es similar a la que tendrán los futbolistas desde el 28 de mayo en la concentración en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde completará los primeros entrenamientos de preparación tras descartar hacerlo fuera de España. En la casa no ven «ventaja alguna» en ir a ningún sitio fuera de España como se hacía en las últimas grandes competiciones para una concentración previa a la competición. Los primeros días no estarán los jugadores que participen en la final de la Champions, por lo que seguro no habrá madridistas en los días previos al primer amistoso del 3 de junio ante Suiza en Villarreal. Debido a esta circunstancia, se espera que haya algunos futbolistas jóvenes de refuerzo para la primera semana de trabajo, aunque sabrán desde el primer momento que posteriormente no viajarán a Rusia.

El dueño del Krasnodar, uno de los empresarios más ricos de su país a sus 50 años y presente en la lista Forbes, es un enamorado de la cultura de cantera del Athletic y quiso tener una ciudad deportiva en el que formar sus propios talentos, a los que busca por la región

Los elegidos podrán disfrutar de unas instalaciones ideadas por el multimillonario Sergei Galitsky, que quiso tener su propio Lezama cuando en 2008 decidió fundar el Krasnodar FC, que comenzó en la tercera división rusa pero en 2014 ya estaba en la Europa League. Y es que el dueño del Krasnodar, uno de los empresarios más ricos de su país a sus 50 años y presente en la lista Forbes, es un enamorado de la cultura de cantera del Athletic y quiso tener una ciudad deportiva en el que formar sus propios talentos, a los que busca por la región. 80 millones de euros para hacer mejorar a niños de 6 a 12 años seleccionados entre más de 20 escuelas en la región de Krasnodar.

Lo pensó y lo hizo a lo grande: 20 hectáreas, más de dos decenas de terrenos de juego, varios indoor, piscina, gimnasios, un salón de ajedrez (otra de sus pasiones) y una residencia funcional. Todo lo necesario para formar a los 'Messi' rusos, ya que Galitsky (nacido como Sergei Arutyunyan pero que tomó el apellido de su mujer tras la boda), también tiene pasión por el '10' del Barcelona y por la ciudad de San Sebastián.

Galitsky, que ha invertido más de 250 millones de euros en que su equipo compita con Spartak, Zenit o CSKA, sabe que formar talentos lleva su tiempo (la próxima campaña los primeros residentes ya serán mayores de edad), pero no tiene prisa ya que él fue capaz de armar su fortuna a partir de una primera tienda de supermercados y cosméticos llamada Magnit que luego se transformó en una impresionante cadena que con más de 165.000 empleados. Pese a su enorme fortuna y las necesidades de su negocio intenta pasar el mayor tiempo posible en Krasnodar, donde este verano podrá disfrutar en sus propias instalaciones de los internacionales de la selección española.