Posible debut Kepa acaparará los focos en Málaga Kepa Arrizabalaga en un entrenamiento con la Selección. / Efe El cuerpo técnico tiene previsto hacer debutar al meta del Athletic en el amistoso ante Costa Rica en plena tormenta sobre su renovación, enquistada y que es objeto de comentarios por parte de sus compañeros en la selección RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas Jueves, 9 noviembre 2017, 19:55

Kepa Arrizabalaga sentirá este fin de semana en Málaga que miles de ojos le están controlando. El joven portero vasco (23 años) no termina de renovar el contrato que termina en junio de 2018 con el Athletic, que hace un año no tenía prisa por comenzar la negociación (usando el argumento de que contaba con Iago Herrerín y Gorka Iraizoz), pero ahora quiere sujetar al portero con una millonaria cláusula de rescisión, lo que provoca que viva rodeado de rumores sobre su futuro. Los últimos le sitúan como agente libre el próximo verano en el Real Madrid, donde tienen buenos informes sobre él (no sólo deportivos, también personales) y ello ha generado muchos comentarios entre sus compañeros de selección. La mayoría en privado, aunque algunos han tenido que comentar el tema en público. «Es un gran portero y tiene una trayectoria muy buena. El año pasado ya hizo buenos partidos. Está jugando a un nivel espectacular. Al Real Madrid siempre llegan los mejores y si el club apuesta por un futbolista, los jugadores de la plantilla estaremos ahí para apoyarle y arroparle», expresó de manera muy cordial Nacho Fernández.

En el vestuario de 'La Roja' no faltan las bromas sobre las constantes 'actualizaciones' públicas de su renovación, estancada por la insistencia del club en blindar a su portero, que en la anterior concentración confesó a varios de sus más afines que no tenía prisa por renovar pero que era optimista por llegar a un acuerdo económico. Uno de sus principales apoyos en el grupo es Saúl Ñíguez, con quien compartía habitación en el pasado Europeo sub-21. «Lleva siendo mi compañero desde que hemos coincidido en el equipo. Casi siempre nos poníamos juntos, porque éramos los más jóvenes. Nos juntamos e hicimos fuerza y piña. Es un crack como persona y jugador. Es majísimo, agradable, un tío simpático y tan tranquilo que te calma... Tiene unas condiciones espectaculares, humanas y futbolísticas. Es de esas personas a las que siempre le deseas lo mejor (risas). Cuando encuentras en el fútbol gente tan buena y tan humilde es especial. Es de los que se merecen todo», afirmó a este medio el centrocampista atlético en la anterior concentración.

Vuelta a La Rosaleda

Lopetegui evita siempre entrar «en ningún tipo de especulación de lo que pueda pasar» del futuro de los jugadores que están en algún proceso complicado con su club y recuerda que siempre tendrán un equipo «la selección» en la que serán bien recibidos. «Deseamos a los chicos que les vaya fenomenal en sus equipos y que estén estabilizados y tranquilos porque eso es bueno para su rendimiento, pero nada más. Lo que sí puedo decir es cómo lo veo (a Kepa), y lo vemos aquí bien, tranquilo, centrado, y al igual que el resto de futbolistas, si está aquí es porque tiene nivel de selección y entendemos que es un portero de plena confianza para nosotros», insistido el seleccionador estos días sobre el portero del Athletic, que empieza a airear que no confía en la continuidad del portero. El cuerpo técnico quería comprobar el rendimiento del portero ya que concedió el último encuentro oficial a Pepe Reina en Jerusalén y, viendo que el meta del Nápoles arrastra molestias en la espalda estos últimos días, el plan es que Kepa debute ante Costa Rica y David de Gea, titular indiscutible desde 2016, sea el que se mida a la anfitriona Rusia en San Petersburgo el próximo martes.

Así, el de La Rosaleda será un partido importante para Kepa, que el 23 de septiembre ya jugó en el campo malagueño en un partido que terminó con un sorprendente 3-3 gracias a sus decisivas paradas ante Borja Bastón y Adrián. Saúl espera que su amigo 'león' rinda de nuevo a gran nivel en ese estadio, esta vez ante Costa Rica, e insiste en la importancia que tiene para los más jóvenes competir bien estos dos encuentros de la absoluta. «Los partidos son de preparación y habrá rotaciones. Tenemos que ganar y que haya una buena imagen de la selección. También perfeccionar lo que hemos hecho y no perder la ambición por ganar y competir. Hay que dejar buenas sensaciones. El míster cuenta con todos. Si haces bien las cosas tienes tu recompensa. Tenemos que demostrarle que puede contar con todos y él decidirá», explicó.

Alberto Moreno también sabe que es importante para los menos habituales aprovechar la oportunidad. «Es verdad que Julen está siendo justo, dando la oportunidad a quien se lo merece. Da igual como se llame y el apellido que tenga. Lo importante en mi caso es que lo hagas bien en tu club y un seleccionador tiene que ser así, llamar al que se lo merezca. Por qué no soñar con el Mundial», afirmó el lateral, que ha adelantado a Marcos Alonso en las preferencias del seleccionador y se le considera un lateral más del estilo Alba que el ausente Monreal. Por su parte, Álvaro Morata superó sus molestias en una uña y no tendrá problema por ser la referencia ofensiva ante el cuadro 'tico'.