Amistoso Isco: «Aquí tengo confianza; en el Madrid quizás el problema soy yo, que no me la he ganado» Isco celebra uno de sus tantos. / Efe «Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo la selección me da la vida», destaca el jugador malagueño tras su primer triplete COLPISA Madrid Martes, 27 marzo 2018, 23:59

«Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo la selección me da la vida. Aquí tengo la confianza del míster. En el Madrid quizás no me la he ganado, pero tengo la ilusión de ser titular y demostrar que soy un buen jugador», reconoció Isco tras su triplete a Argentina.

«Julen me demuestra confianza con minutos y partidos. En el Madrid no tengo la continuidad que un futbolista necesita y desea, pero hay grandes jugadores también, y quizás el problema soy yo, que no he sabido ganármela», insistió el jugador malagueño, que por primera vez en su carrera marcó tres goles y destacó que «se está creando una selección muy buena, un equipo muy compacto, con mucho futuro».

Respecto al rival, Isco apuntó que «pese a lo que refleja el marcador no ha sido fácil, porque han sido muy agresivos».