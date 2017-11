Selección Hierro coge fuerza para regresar a la Federación El exfutbolista y ex director general del Málaga Fernando Hierro. / ABC El malagueño no descarta volver seis años después al mismo cargo de director deportivo antes del Mundial, pero el acuerdo no está cerrado RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 9 noviembre 2017, 03:34

Fernando Hierro podría volver a los despachos de la Federación Española de Fútbol (FEF) seis años después de que renunciase al cargo de director deportivo por voluntad propia tras conseguir la selección, entre 2007 y 2011, la Eurocopa de 2008 en Austria y Suiza y el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Ahora, tras el despido de la que fue su sustituta, María José Claramunt, aumentan sus posibilidades de regresar al puesto pero con mucha más experiencia, ya que en estos años ha sido director general del Málaga, donde coincidió con el nuevo responsable de márketing Vicente Casado, segundo entrenador del Real Madrid con Carlo Ancelotti y primer técnico del Oviedo en Segunda la pasada campaña. «Apenas lo conozco en persona, sólo como jugador. Es una decisión de los que la tienen que tomar», dijo este miércoles Vitolo ante los medios, mientras que Luis Alberto se justificó para pasar de puntillas sobre el asunto: «Yo acabo de llegar. Fernando Hierro conoce bien la casa, pero nosotros no tenemos que entrar mucho en eso».

Juan Luis Larrea, actual presidente de la FEF, ya dejó claro en distintas intervenciones radiofónicas que en breve se sabrá el nombre de la persona que sustituirá a Maráa José Claramunt: «Los jugadores no me han comentado nada al respecto. Seguro que para la próxima convocatoria se sabrá su sustituto», se limitó a responder Larrea, antes de mostrarse más seguro de que no habrá problemas para alcanzar un acuerdo con las primas, algo que negociaba personalmente en otros tiempos con los futbolistas en su condición de tesorero. «Seguro que llegaremos a un acuerdo», vaticinó.

El propio Hierro, que contaría con el apoyo de los pesos pesados de una selección con la que ya compartió principalmente éxitos deportivos, niega a su círculo más cercano que el acuerdo esté hecho, si bien rechazó hace unas semanas la opción de entrenar a Las Palmas para sustituir a Manolo Márquez. Los nombres de Carlos Marchena, Marcos Senna y Carles Puyol también son bien vistos por los futbolistas de la selección, mientras que en la parte ejecutiva de la FEF han valorado esas opciones y también contar personas con experiencia en organismos futbolísticos internacionales (UEFA y FIFA) que podrían ser muy útiles de cara al Mundial.

Y es que esa es la fecha tope que se marca el actual órgano ejecutivo liderado por la secretaria general Esther Gascón. Habrá que ver si Hierro aceptaría un contrato hasta la cita del próximo verano, que podría renovarse en función de lo que suceda dentro de la casa en los próximos meses, ya que es posible que pueda cambiar el presidente, hasta la Eurocopa 2020 o el Mundial de Catar 2022.

Julen Lopetegui se ha mantenido siempre al margen de este asunto, recordando cada vez que ha sido cuestionado por la salida de Claramunt que «son decisiones institucionales, ejecutivas, fuera del área deportiva, y poco más se puede decir». «Hay personas que vienen, personas que van, y a estas últimas se les desea lo mejor y nosotros, a mirar hacia delante. Ellos a jugar, el seleccionador a entrenar y los dirigente a dirigir», apunta el seleccionador.

La concentración en Rusia

La primera gran decisión será elegir instalaciones para el Mundial tras el sorteo del 1 de diciembre en el Kremlin, aunque Krasnodar gana enteros para convertirse en la ‘casa’ de España pese a no ser sede oficial, ya que allí no se jugarán partidos. Las ciudades en las que España dispute esa primera fase, en la que no será cabeza de serie, marcará mucho la decisión de optar por esa opción o buscar una que sí sea sede, como Moscú o San Petersburgo, donde la selección jugará el próximo martes un amistoso ante la anfitriona Rusia.