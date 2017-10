Rusia 2018 | Clasificación La 'quinta de Israel' vuelve madura y con billete mundialista De Gea, Isco, Bartra, Lopetegui, Koke, Nacho, Rodrigo e Illarramendi, posan donde se convirtieron en campeones de Europa en 2013. / Carmelo Rubio Lopetegui y gran parte de su generación sub'21 de 2013 regresan al Teddy Stadium, donde brillaron como campeones de Europa RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Jerusalén Lunes, 9 octubre 2017, 18:17

El 18 junio de 2013 ha vuelto a la memoria de muchos futbolistas estos días. Aquella tarde se disputó la final del Europeo sub'21 entre Italia y España, que revalidó el título logrado en 2011, segundo título consecutivo y el cuarto en toda su historia. El conjunto de Julen Lopetegui arrolló a los transalpinos en el Teddy Stadium con una quinta espectacular liderada por Thiago Alcántara, autor de tres goles en la final. Aquellos días varias de las jóvenes perlas cambiaron de equipo: Isco Alarcón, el otro goleador en la final, fue reclutado por el Real Madrid cuando el Málaga esperaba traspasarlo al Manchester City, Dani Carvajal fue repescado desde Leverkusen por el club blanco, Asier Illarramendi terminó también en el equipo merengue después de un traspaso récord para la Real Sociedad y el propio Thiago acabó en Múnich después de que Pep Guardiola le convenciese de que el Bayern sería mejor para su carrera que el Manchester United. «Tengo un recuerdo muy bonito de aquel Europeo, volver es como cerrar el círculo», explicaba David de Gea, en el once de los mejores del torneo junto a Isco o Thiago.

Alicante fue un buen ejemplo de cómo se han adaptado: los tres goles fueron anotados por futbolistas que consiguieron el título europeo a las órdenes de Lopetegui. El primer tanto lo logró Rodrigo Moreno, al que citó Del Bosque en octubre de 2014 contra Luxemburgo pero que debido al mal momento del Valencia parecía haber perdido el tren de la absoluta. Lopetegui sabe lo que puede dar y por eso le recluta, en un momento complicado tras la ausencia de Diego Costa. El hispano brasileño, que quizá convirtió su ocasión más complicada y marró otras más sencillas, espera ganar opciones aprovechando la lesión de Morata, el punta al que dejaba suplente en aquel Europeo en Israel menos en la final disputada ante Italia: «Es bonito que haya pasado así, circunstancias de la vida, casualidades que harán que sea especial para mí y para todos los que pudimos ganar el Europeo. Ojalá podamos ganar allí también y terminar del mejor modo la fase de clasificación. No solo me traen por mi rendimiento», dijo el delantero, que en 2013 marcó un gol en la semifinal a Noruega.

Los galones de Isco y Thiago

El segundo tanto fue obra de Isco, convertido en los últimos meses en el líder de juego de la selección. El malagueño ya fue entonces una pieza muy importante para Julen Lopetegui, que nunca ha ocultado su pasión por él. «No voy a negarlo, es un jugador que me gusta y creo en él. Creemos que nos puede ayudar», dijo tras citarle hace un año cuando solo acumulaba 57 minutos oficiales con el Real Madrid. Desde el primer momento apostó por el malagueño nada más llegar a la absoluta, ya que solo se perdió la primera lista al caer lesionado en el último momento. «Estoy muy bien y con confianza. La verdad es que tengo que agradecer al míster que cuando tenía menos minutos confió en mi y me trajo. Intento devolvérselo siempre que juego», aclaró antes de quitarle importancia al hecho de que si marca en Israel puede ser el pichichi de esta selección.

Aquel torneo en Israel le catapultó de manera decisiva para fichar por el Real Madrid, junto a Illarramendi. Malagueño y vasco enamoraron a Florentino Pérez, que como Carlo Ancelotti tenía los ojos puestos en aquel torneo por la presencia de Marco Verrati. La espectacular actuación de Illarra en el torneo hizo que el club madridista hiciese un desembolso de 37 millones de euros por un futbolista que apenas llegaba a los 27 encuentros como profesional en la Real Sociedad. «Es verdad que tengo un gran recuerdo de aquel torneo y del país, fue un momento importante en mi carrera», explicaba a este medio hace unos meses Illarramendi, que después no rindió en Chamartín del mismo modo que en la Real Sociedad, donde ha vuelto a recuperar su alegría y su fútbol. Lopetegui confía en sus condiciones y quiere darle minutos como posible sustituto de Busquets, si bien ante Albania colocó ahí a Saúl, que mezcló de manera perfecta junto a otros dos de la quinta: Koke y Thiago.

El mayor de los Alcántara está asociado a ese torneo, en el que hizo un hat-trick perfecto en la final (con la derecha, la izquierda y de cabeza) para tumbar a Italia. «Es bonito volver a Israel y más con la clasificación lograda. Ilusiona un Mundial porque ya me perdí uno», dijo tras haber logrado el 3-0 en Alicante y minutos antes de que recibiese la confirmación de que una lesión en el tobillo le dejaría fuera del duelo en el Teddy Stadium, el mismo donde se llevó fIrmado aquel balón por todos sus compañeros. Esa exhibición y buen juego en el torneo hizo que los grandes de Europa se lanzasen a por él, ya que su cláusula era de 'solo' 25 millones.

Más de la mitad llegó a la absoluta De los 23 citados en aquel torneo, la mayoría ha logrado ser internacional absoluto. Del Bosque también convocó a Montoya, Muniain, Alberto Moreno, Ignacio Camacho y Tello. Así, sólo los porteros Diego Mariño y Joel Robles, los defensas Marc Muniesa y Álvaro González, Canales y los delanteros Sarabia y Álvaro Vázquez aún no han conseguido dar el salto a la absoluta. Porteros: David de Gea*, Diego Mariño y Joel Robles. Defensas: Martín Montoya**, Dani Carvajal*, Nacho Fernández*, Marc Bartra*, Íñigo Martínez*, Marc Muniesa, Álvaro González y Alberto Moreno**. Centrocampistas: Asier Illarramendi*, Sergio Canales, Koke*, Thiago Alcántara*, Ignacio Camacho, Isco* e Iker Muniain**. Delanteros: Rodrigo Moreno*, Cristian Tello**, Álvaro Morata*, Pablo Sarabia y Álvaro Vázquez. *Citados por Lopetegui **Convocados por Del Bosque

Centrales a la espera

En aquel momento muchos jugadores de aquella plantilla tuvieron opción de cambiar de equipo, pero algunos como Nacho Fernández o Marc Bartra optaron por quedarse y pelear en el club de sus amores por una oportunidad... y algo de continuidad. Nacho, poco a poco, se ha hecho un sitio en el Real Madrid como multiusos cumplidor en todas las posiciones que ha jugado. «Es un sitio muy especial para nosotros. Fuimos campeones de Europa y con Julen. Hicimos un torneo espectacular y los recuerdos que vienen a la mente de aquellos días son muy bonitos», dice el madridista.

Mientras Bartra, al que Julen quiso reclutar para el Oporto, finalmente se decidió a dejar el Barça cansado de la falta de oportunidades que Luis Enrique le concedió tras la salida de Tata Martino. Ahora es feliz en Dortmund, donde es un fijo y gracias a su continuidad está en los planes del seleccionador. «Tenía ganas de estar aquí, volver a revivir lo que hicimos ya que vivimos una experiencia increíble en aquella Eurocopa. No solo porque lo ganamos sino también por la manera que lo hicimos. Será muy muy bonito volver a jugar en ese estadio y más después de lograr una clasificación que no es fácil ya que muchas selecciones se han quedado fuera. La verdad es que estoy muy contento por todo ello», explicaba una vez conocida la clasificación para Rusia.

Centenario de Busquets, cambios y debuts

Faltan por lesión en esta expedición Dani Carvajal y Álvaro Morata (Bota de Oro entonces) con los que Lopetegui confía en repetir en Rusia la hazaña lograda en Israel, donde se forjó una quinta -que ha aportado 11 futbolistas a la absoluta contando a Iñigo Martínez- que aspira a dar el salto definitivo el próximo verano mundialista.Una vez lograda la clasificación, en el once inicial también estarán otros futbolistas que no han disfrutado de muchos minutos en la fase de clasificación pese a ser unos fijos en las listas. Así se espera que Reina, Azpilicueta, Bartra, Monreal, Illarramendi o Aduriz puedan ser titulares junto a Sergio Busquets, que podría ser capitán en su partido 100 como internacional tras ser baja por sanción ante Albania.

Lopetegui sabe que los jugadores para la 'evolución' que anunció al ser nombrado estaban dentro de la casa. Aunque ha citado a 45, sólo ha hecho debutar a cinco respecto a la etapa Del Bosque (tras Saúl, Aspas, Ander Herrera, Illarramendi y Odriozola) aunque es muy probable que Jonathan Viera pueda convertirse en el sexto. Si se confirma, el canario se convertiría así en el futbolista 777 en estrenarse con la camiseta de la selección.

Y varios de ellos ahora llegan de la Sub'21, como un Kepa que incluso podría tener su oportunidad bajo palos. «No existe un manual técnico definido de conducta, que esté escrito y se siga. Tratamos de ver todo el fútbol posible para analizar los que podemos llamar y, a continuación, con un gran dolor en el corazón, debemos tomar nuestras propias decisiones. Siempre hay personas que merecen venir y tienen que quedarse en casa», reconoce el seleccionador, que en la víspera del choque ante Israel recordó también la gesta de 2013 y los cambios acaecidos desde entonces. «No me lo imaginaba. Hace cuatro años no pensaba que podría estar en esta situación. Estaba entonces contento y celebrándolo. Son cosas del fútbol, de la propia evolución de la vida y de la de cada uno. El fútbol te enseña a no tener planes, ni a medio ni a largo plazo».

Israel, en plena tormenta

España cierra su clasificación en Jerusalén, donde nunca antes jugó y ante un rival que vive horas complicadas. Ha completado su peor clasificación en 23 años y todo apunta a que le costará el puesto al seleccionador Elisha Levy, que tuvo un enfrentamiento con Eran Zahavi en el duelo ante Macedonia, ya que lanzó el brazalete de capitán al suelo. Está apartado, como Shir Tzedek, aunque es su caso es por no superar un control antidopaje. La situación es tal que es posible que muchos de los aficionados que haya en el estadio del Beitar (club ultra nacionalista) animen a España, la Liga que más siguen de Europa, como medida de protesta por el mal juego y el hecho de que haya árabes en el equipo.

Alineaciones probables

Israel: Harush, Keltjens, Tibi, Ben Haim, Davidzada, Kahba, Melikson, Natcho, Refaelov, Hemed y Chaim.

España: Reina, Azpilicueta, Bartra, Ramos, Monreal, Busquets, Viera, Illarramendi, Pedro, Callejón y Aspas.

Árbitro: Craigh Thompson (Escocia).

Estadio: Teddy Kollek Stadium.

Hora: 20:45 (21:45 hora local).

TV: La 1.