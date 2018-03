Amistoso Messi mide el potencial de la España de Lopetegui Julen Lopetegui. / Thilo Schmuelgen (Reuters) Los buenos resultados generan ilusión entre los aficionados, que llenarán el Metropolitano contra Argentina RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 27 marzo 2018, 02:12

«Tenemos que prepararnos con la máxima humildad y llegar preparados para ser protagonistas. Nos tenemos que ganar nuestra condición en cada partido», recuerda Julen Lopetegui cuando le cuestionan si España, que ofreció una gran imagen y muchos minutos de buen juego ante Alemania, está entre las candidatas a ganar el Mundial gracias a esa racha de 17 partidos sin caer posterior a la Eurocopa de 2016. El técnico quiere centrarse en el último partido antes de la lista final, en el que le permita sacar buenas conclusiones. «Ya tengo perfilada la lista del Mundial, pero no está cerrada. Dudas tienes permanentemente. Es normal porque hay alternativas. Siempre que cerramos una lista dejamos fuera a jugadores que nos gustan. Hay jugadores que tienen las opciones abiertas, pero ahora mismo la lista me preocupa cero. Faltan dos meses de competición, las decisiones las tomaremos en mayo. Ahora mismo estamos preparados aquí para jugar contra toda una selección subcampeona del mundo, un grandísimo equipo que ha dado un paso definitivo contratando a Sampaoli. Es un rival que nos ilusiona y nos motiva. Si ya es potente sin Messi, imagínate con él. No me he enfrentado nunca a Messi, pero no estamos pensando en si juega Messi o no», recuerda el seleccionador, que se declara admirador de Sampaoli, destacando su trabajo «en Chile, Argentina o en el Sevilla».

El duelo, ante el otro finalista de 2014 y que cuenta con el, posiblemente, mejor jugador de la historia, será una buena prueba del potencial real de 'La Roja' en un escenario como el Wanda Metropolitano, que colgará el no hay billetes (67.700 espectadores) y al que sólo podrán acercarse los rezagados sin entrada si abonan un pase VIP. Y es que España vuelve a enganchar. Los buenos resultados con Lopetegui generan entusiasmo entre la afición. «Siempre priorizamos el jugar bien, el competir, el seguir evolucionando y creciendo, gestionando lo mejor que sabemos los recursos que tenemos. Me alegro de que la gente se enganche a nuestros partidos, pero no pierdo mucha energía pensando quién es el favorito del Mundial», explica el técnico.

La selección española abrió este lunes su entrenamiento a 20.000 aficionados -aunque en la grada no había más de 13.000 seguidores- en el que Lopetegui no mostró el equipo, en el que se prevén pocas variaciones respecto al amistoso de Düsseldorf contra Alemania. «Algunas cosas cambiaremos», se limitó a decir el preparador de Asteasu. Era duda en defensa Sergio Ramos, que tras ser padre por tercera vez acudió a entrenar y sumará ante Argentina otra internacionalidad (151) con la que acercarse al récord de Iker Casillas (167).

«Nos medimos a otra grandísima selección que también es aspirante al título en Rusia. Va a ser un partido que nos sirve mucho y nos viene muy bien para coger experiencia y conocer más a los rivales que te pueden tocar si pasas el grupo del Mundial. Sin duda que la Argentina de Messi es una selección a batir», recuerda el capitán. Es previsible que debuten Marcos Alonso y Dani Parejo. En la delantera, tras poner de inicio a Rodrigo Moreno en Alemania, Diego Costa parece el elegido para luchar contra la defensa argentina, con Marco Asensio para suplir la baja de David Silva.

Último precedente rojiblanco

El primer duelo de España en el coliseo rojiblanco tendrá un gran ambiente, ya que se espera a muchos aficionados argentinos residentes en España en las gradas. Sería una sorpresa para ellos que Messi no jugara tras ser reservado ante Italia en Mánchester por fatiga muscular en los isquiotibiales y en el aductor. «Mi idea es jugar contra España. Me sentí bien y quiero estar. Soy optimista. Tengo muchas ganas de jugar ante España. Ojalá pueda llegar de la mejor manera», dijo tras el entrenamiento en Valdebebas el capitán de la selección albiceleste a Fox Sports Argentina. Es algo que no sorprende a los españoles, que ya contaban con ello. «Leo jugará seguro. Nos va a tocar sufrirlo el martes», apuntó Jordi Alba, que recordó la ventaja que tiene ser normalmente su compañero y no su rival. «Es casi imposible defenderlo. Ya cuando estaba en el Valencia lo sufrí de rival y es un jugador diferente al resto. Hay que estar juntitos y presionarle, porque es un jugador distinto a todos», explicó el pasado viernes.

No está tan claro que Leandro Paredes y Manuel Lanzini, autor de un gol ante Italia, puedan estar recuperados de las molestias físicas que ambos arrastran desde el amistoso del viernes. Son baja segura dos exconocidos de La Liga, Sergio Agüero y Ángel Di María, que sufrió una dolencia en el muslo derecho que le apartó de la concentración y ni siquiera se desplazó a Madrid.

Sampaoli no oculta, al menos así lo hace en un libro que saldrá en abril, que «es más complicado hacer funcionar a un equipo con jugadores que tienen que entenderse con Messi que idear un plan colectivo con jugadores normales». «Cuando uno organiza una estructura donde hay un genio, es más complejo conmover al genio y que el resto no se achique. Está claro que tenerlo a favor es lo que cualquiera quisiera siempre, porque está visto que el Barcelona fue y es lo que es, entre otras cosas, porque tiene a Messi», explica el que fuera técnico del Sevilla. «Ante España debemos potenciar las cosas que hicimos bien hoy y tener mayor dominio en campo rival», advertía el viernes Sampaoli tras la victoria sobre Italia.

Taylor, otra vez en España

El último duelo entre ambos fue un amistoso en Buenos Aires en septiembre de 2010, un doloroso 4-1 para una selección recién coronada campeona del mundo en Sudáfrica, mientras que en el anterior en suelo español la victoria fue para 'La Roja' en 2009. Xabi Alonso, con un doblete, hizo inútil el tanto de Messi en el Calderón. El árbitro del encuentro será Anthony Taylor, que hace sólo unos días pitó el Suecia-Chile en Estocolmo y dirigió el Athletic-Marsella en San Mamés.

Este inglés, nacido en Mánchester hace 39 años, debutó en la Premier en 2010 y se convirtió en internacional en 2013, dos años antes de pitar la final de la Copa de la Liga en Wembley, donde repitió el año pasado en la de la FA Cup 2017 entre Arsenal y Chelsea, saldada con victoria 'gunner' tras una expulsión polémica de Victor Moses. Eso sí, en Inglaterra es recordado por haberse encarado con Arsene Wenger. Los precedentes para los españoles curiosamente no son buenos. Además del 1-2 de Bilbao, pitó tres empates sin goles: Basilea-Sevilla de Europa League de la 2015-16, el Astana-Atlético de Champions de esa misma campaña y el Olympiacos-Barça de la actual temporada.

-Alineaciones probables:

España: De Gea, Odriozola, Sergio Ramos, Piqué, Marcos Alonso o Jordi Alba, Saúl, Thiago, Iniesta, Asensio, Isco y Diego Costa.

Argentina: Romero, Bustos o Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico o Acuña, Mascherano, Banega, Lanzini, Pavón, Messi e Higuaín.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio y horario: Wanda Metropolitano. 21:30 h. (Telecinco).