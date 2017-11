Europeo 2019 Celades mantiene su confianza en leones y madridistas La lista de la selección sub'21 de Albert Celades. Pese a que Real Madrid y Athletic no están en su mejor momento cita a tres futboilistas de cada club RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 3 noviembre 2017, 14:04

El seleccionador nacional sub 21, Albert Celades, realizó la convocatoria para los dos próximos partidos ante Islandia y Eslovaquia, correspondiente de la fase de clasificación del Europeo 2019 en Italia -clave también para poder estar en los Juegos de Tokio-, ambos en tierras murcianas. "Ojalá haya más gente que ante Dinamarca (amistoso del año pasado) pero siempre hay un gran ambiente en Cartagena y Murcia y ojalá se repita porque son dos partidos importantes", explicó. El primero será el jueves 9 en La Nueva Condomina y el segundo será en Cartagena, en el estadio Cartagonova. Por el momento, suman dos partidos menos que Irlanda del Norte y Eslovaquia, buscan el liderato del grupo.

Celades mantiene la misma base con la que comenzó esta nueva generación. A los Ceballos, Mikel Merino, Vallejo, Meré, Mayoral, Rodrigo y compañía se han sumado Alfonso Pedraza (Alavés) y Toni Latorre (Valencia) respecto a la pasada convocatoria. "Hemos decidido que vuelva, ha formado siempre parte del grupo. Quizá en la última convocatoria tenía menos presencia en su equipo, estaba jugando como carrilero y ahora creemos que nos puede ayudar”, dijo sobre el futbolista del Alavés.

El seleccionador mantiene la confianza en los futbolistas del Real Madrid y Athletic, pese a que los equipos están pasando por una mala racha de juego y resultados. “Hemos hablado de ellos otra veces (dijo en el caso de los madridistas Vallejo, Ceballos y Mayoral) porque esto es una realidad en la sub 21. Son jugadores de nivel pero que compiten en clubes donde se exige mucho y no es fácil tener minutos. Cuando han jugado han aprovechado sus oportunidades y entendemos que nos pueden ayudar. Son parte del grupo e independientemente de la situación en sus clubes, no tenemos dudas de lo que nos pueden dar". En el caso del Athletic están citados Unai Ñunez, Iñigo Córdoba y el meta Unai Simón, titular con el Bilbao Athletic.

Por último, Celades quiso destacar el trabajo hecho por Santi Denia en el Mundial sub 17 disputado en la India hace unas semanas. "Estamos encantados por la sub 17, han sido subcampeones del mundo tras ser campeones de Europa. Por eso, debemos felicitar a Santi y a todos los que han estado en el Mundial por un gran trabajo. Hemos disfrutado de ellos en el Mundial y en las fases de clasificación", se congratuló.

Lista de convocados

-Porteros: Antonio Sivera (Alavés), Unai Simón (Athletic) e Iván Villar (Celta).

-Defensas: Jesús Vallejo (Real Madrid), Jorge Meré (Colonia), Unai Núñez (Athletic), Aaron Martín (Espanyol), Pablo Maffeo (Girona), Pol Lirola (Sassuolo) y Antonio Latorre (Valencia).

-Centrocampistas: Mikel Merino (Newcastle), Rodrigo (Villarreal), Ceballos (Real Madrid), Carlos Soler (Valencia), Córdoba (Athletic), Zubeldia (Real Sociedad), Fornals (Villarreal), Pedraza (Alavés) y Fabián Ruiz (Betis).

-Delanteros: Marc Gual (Sevilla Atlético), Borja Mayoral (Real Madrid) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)