Fútbol Asensio explota su atrevimiento y agresividad ofensiva Marco Asensio (d) se escapa de un rival durante el España-Macedonia. / AFP «El secreto es el trabajo, ser humilde y que los elogios no te pasen por encima», asegura el líder de la selección sub-21 AMADOR GÓMEZ Domingo, 18 junio 2017, 19:53

Con Marco Asensio pletórico la selección sub-21 aspira a conquistar su quinto título europeo en Polonia, donde el futbolista balear ofreció la noche del sábado una exhibición de talento, descaro, despliegue y remate, coronado con su primer triplete con España. «El míster (Albert Celades) me da mucha libertad arriba y yo me encuentro muy cómodo moviéndome por toda la zona de ataque. Ahora me atrevo más a disparar, a ser más agresivo arriba. Es algo que tenía dentro, que tenía que aprovechar, y ahora están saliendo los goles», se contratula Asensio, que hasta este año no había marcado más de seis tantos en una temporada (con el Mallorca, en la 2014-2015) y que se ha presentado en el Europeo sub-21 tras lograr diez con el Real Madrid.

Más información Recital de Asensio para el asalto al título

Asensio, que excepto en el Mundial de clubes ha conseguido marcar en todas las competiciones (tres goles en la Liga, tres en la Champions, tres en la Copa y uno en la Supercopa de Europa) costó sólo 3,9 millones al Madrid en diciembre de 2014. Ahora que es una de las piezas más codiciadas del fútbol europeo, ya ha llegado a un acuerdo con el club blanco para renovar hasta 2023, con un salario de 3,5 millones de euros anuales netos y una cláusula de rescisión de 350 millones. Mientras se está a la espera de que firme la ampliación y mejora de su actual contrato que finaliza en 2022, el jugador madridista de 21 años que ya ha debutado con la selección absoluta acumula elogios también como líder de la sub-21.

El balear, destinado a ser mediapunta pero deslumbrante escorado a la banda izquierda del ataque tanto en el Madrid como en la selección, desveló la noche del sábado la clave de su espectacular progresión. «El secreto es el trabajo, ser humilde y que los elogios no te pasen por encima», aseguró el mallorquín en la zona mixta de un estadio en el que, la selección española sub-21, pese al recital de Asensio y el 5-0 a Macedonia, también evidenció preocupantes lagunas defensivas y Kepa evitó al menos un gol. «En los primeros minutos de la primera parte estuvimos un poquito a verlas venir. Defensivamente hay que mejorar un poquito más. Les dimos demasiadas oportunidades que no supieron culminar. Lo que sí tuvimos fue mucha efectividad, y es algo que tenemos que mantener», reconoció este domingo el lateral Héctor Bellerín en Radio Marca, donde el defensa del Arsenal pretendido por el Barça destacó que «Marco Asensio es un jugador con mucha calidad y el equipo está encantado de tenerle aquí (en la sub-21) y verle jugar con esa motivación e ilusión».

«Yo he llegado en muy buena forma al último tramo de la temporada», se enorgullece Asensio, después de haber estado en febrero casi un mes sin jugar al ser entonces descartado en las convocatorias por Zinedine Zidane. «Todo lo que he conseguido y lo que estamos consiguiendo como equipo es a base de sacrificio y de trabajo y es muy complicado que nos puedan meter mano, aunque hay que ir con precaución, porque el martes tenemos otro partido contra un gran rival (Portugal), una selección muy potente», advierte el madridista con vistas a un duelo directo por el liderato de grupo que llevará directamente a las semifinales del Europeo.