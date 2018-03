Amistoso España mide su evolución ante la vigente campeona Sólo 7 jugadores se mantienen del último duelo entre ambos conjuntos, dominadores del fútbol mundial desde 2008, que fue resuelto por un zapatazo de Kroos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 23 marzo 2018, 09:35

«España dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012 con un juego exquisito, el famoso ‘tiki-taka’ que tenía como procedencia el estilo del Barça. Pero ahora juegan a otra cosa, distinto. Han cambiado de identidad. Arriba tienen un delantero fuerte y alto, siguen con grandes creadores en el centro del campo, pero ahora son más directos. Han cambiado un poco de elaboración por un poco de contundencia. En todo caso son una grandísima Selección y uno de los favoritos claros, junto con Alemania, Brasil y algún otro equipo, para ganar el próximo Mundial de Rusia». Esa reflexión la hace Toni Kroos, el hombre que decidió el último duelo entre españoles y alemanes justo después del Mundial de Brasil con un zapatazo que se le escapó de las manos a Kiko Casilla, que aquel día defendía la meta española en los últimos minutos del encuentro en Balaídos. De todos los convocados aquel día por Del Bosque sólo repiten en esta lista de Julen Lopetegui siete: Piqué, Azpilicueta, Ramos, Isco, De Gea, Jordi Alba y Koke. De todos ellos, sólo los cuatro primeros tuvieron minutos aquella lluviosa noche de noviembre en Vigo.

Lopetegui, que no conoce la derrota en los 16 partidos (12 victorias y 4 empates) con la absoluta, quiere medir a sus futbolistas en duelos de alto nivel. «Es interesante para ver nuestra respuesta. La exigencia debe existir y siempre vas a sacar conclusiones». Una de ellas será ver cómo puede reemplazar Sergio Busquets, ahora lesionado, y en principio repetirá con Saúl aunque seguro que dará minutos a Rodri, considerado el más parecido al azulgrana en esa posición. Es duda Gerard Piqué, que en los últimos días no ha entrenado por una gripe. «El momento más feliz de mi vida fue ganar el Mundial con España», recordó el central en las horas previas, desvelando también su buena relación con sus compañeros de selección que juegan en el Real Madrid.

De todos los convocados aquel día por Del Bosque en Vigo sólo repiten en esta lista de Julen Lopetegui siete: Piqué, Azpilicueta, Ramos, Isco, De Gea, Jordi Alba y Koke

Una de las cosas que buscaba encontrar en 2014 España era su delantero titular, tras marchitarse Villa y Torres, pero ahora con Lopetegui al menos eso sí tiene claro: es Diego Costa. Cuando ha estado disponible siempre ha sido el delantero centro de referencia y ha respondido con seis goles. Ante Italia no estaba disponible y el selección optó por jugar sin referencia pero con muchos centrocampistas creativos con llegada (Iniesta, Silva, Isco y Asensio). Triunfó el técnico con un 3-0 que dejó el billete asegurado. El punta del Atlético tratará de demostrar sus galones mientras que Iago Aspas, con 3 goles en siete convocatorias, y Rodrigo Moreno, de 27 años y autor de un gol en tres convocatorias, quieren refrendar su buena forma para no perder el sitio ante un Álvaro Morata que marcó hace unos días su primer gol en 2018.

Alemania, a por el récord sin perder

Los españoles se miden a un rival al que sólo han ganado una vez en suelo alemán, y fue en 1935. Si los hombres de Joachim Löw no pierden ante España y Brasil sumarán 23 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, igualando la marca del conjunto alemán establecida en 1981, cuando estaba dirigido por Jupp Derwall, aunque el récord mundial lo tienen España y Brasil con 35 encuentros. «Nos lo tomamos muy en serio. Queremos el récord», asegura Thomas Müller, que destaca la importancia para la motivación de la ‘Nationalmannschaft’. «Si todo sale bien, será como un nuevo motor para la selección y sus jugadores», cree el delantero del Bayern.

Ganadora de la Confederaciones con un equipo en el que no estaban 20 de los 23 campeones del mundo en Brasil, Alemania sigue demostrando su fortaleza desde que Löw se hizo cargo del equipo virando del estilo ‘panzer’ alemán, basado el juego físico, hacia el toque y la táctica.

«En Rusia es imposible un cruce entre Alemania y España antes de semifinales. Ya sería una gran noticia que ambas selecciones nos encontráramos a un sólo partido de la final. Pero hay que ir poco a poco. El Mundial es muy complicado» KROOS

Curiosamente sólo se mantiene Mario Gómez de la final de Viena, mientras que en España hay cuatro supervivientes: Silva, Iniesta, Ramos y Reina, que estará en el banquillo como en 2008. «Sabemos que somos el rival a vencer tras haber ganado el Mundial y la Copa Confederación y no queremos que nos pase como a otros, como a España o Italia, que tuvieron que volver pronto a casa como campeones del mundo. Será un partido en el que los dos equipos van a querer demostrar lo que pueden hacer», dijo Löw este jueves en la rueda de prensa previa al partido entre los dos últimos campeones del mundo.

Los germanos siguen con la baja para este encuentro contra España de Manuel Neuer, que se recupera de una lesión, lo que parece dejar la puerta abierta a que Marc André Ter-Stegen defienda la portería en el Esprit Arena de Dusseldorf. «En Rusia es imposible un cruce entre Alemania y España antes de semifinales. Ya sería una gran noticia que ambas selecciones nos encontráramos a un sólo partido de la final. Pero hay que ir poco a poco. El Mundial es muy complicado», recordó Kroos. Löw, que no había convocado a Mario Gotze y Marcos Reus por decisión técnica aunque no les cierra la puerta del Mundial, también ha tenido las bajas de última hora de Emre Can por unos dolores en la espalda y de Sebastian Rudy, que ha dejado la selección para el nacimiento de su hijo.

Alineaciones probables:

Alemania: Ter Stegen, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector, Kroos, Gündogan, Müller, Özil, Sané y Werner.

España: De Gea, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Jordi Alba, Saúl, Thiago, Iniesta, Isco, Silva y Diego Costa.

Árbitro: William Collum (Escocia)

Estadio: Esprit Arena de Dusseldorf

Hora: 20:45 horas

TV: Telecinco