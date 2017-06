Monreal: «Si pensamos en las vacaciones, en Macedonia sufriremos»

Aunque primero toca pensar en el amistoso frente a Colombia, en La Condomina de Murcia, los hombres de Julen Lopetegui tienen ya muy presente la siguiente cita del domingo en Skopje ante Macedonia, de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Un partido trampa, que inquieta al técnico español por ser el último antes de las vacaciones y por el estado de relajación en el que puedan llegar ciertos jugadores tras una campaña extenuante, sobre todo para los futbolistas del Real Madrid. «El partido es importante porque nos jugamos el liderato con Italia y no podemos fallar. Ellos saldrán a apretar arriba y creo que son una selección con buenos jugadores y no tienen nada que perder», advirtió Nacho Monreal, que es uno de los veteranos en la selección, ya que lleva siendo citado desde 2009 con regularidad. «Macedonia ya tuvo opciones de ganar a Italia», recordó el navarro, al que le ha faltado estar en la lista de las fases finales de los grandes torneos como Mundial (2010 y 2014) o Eurocopa (2012 y 2016) ya que sólo estuvo en la Confederaciones (2013).

Esa experiencia del lateral izquierdo del Arsenal le hace ser cauto y recordar que estos tres puntos son de la vital importancia para recibir a Italia en septiembre como primeros de grupo. «Somos conscientes de que somos favoritos, tenemos mejores jugadores y si damos el cien por cien tendremos opciones de llevarnos los tres puntos. Es cierto que, por las fechas, la cabeza te puede perder un poco, pero el partido es muy importante y se nota que la gente está centrada. Si pensamos en las vacaciones, sufriremos», insistió el lateral navarro que acaba de ganar la FA Cup con el Arsenal tras vencer en la final de Wembley al Chelsea.

Sobre Colombia, Monreal apuntó que «es una de las mejores selecciones del mundo», con futbolistas capaces de «competir contra cualquiera». Entre los colombianos, el portero David Ospina, compañero del defensa en los ‘gunners’ de Wenger. «Va a ser algo muy importante medirme con él. Es la primera vez que jugamos en contra, es un gran portero, pero esperemos que España gane ese partido».

A nivel personal dijo estar contento en el Arsenal, pese a que la próxima temporada no jugará la Liga de Campeones por primera vez en veinte años, y su idea es seguir en Londres. «Hemos tenido una temporada irregular, no hemos cumplido el objetivo de quedar entre los cuatro primeros, pero hemos maquillado la temporada con la victoria en la FA Cup y nos vamos con buenas sensaciones. He jugado la mayoría de partidos, me he sentido importante y me he encontrado bien», comentó antes de recordar que aún tiene dos años más de contrato con el club inglés.

«Me encuentro muy contento en el Arsenal y me siento importante porque Wenger me ha demostrado confianza. Me quedan dos años de contrato, un tercero opcional y la idea es seguir ahí. Soy consciente de que el fútbol puede cambiar, pero mi cabeza está en Londres. Estoy jugando (43 partidos esta campaña) y la idea es seguir», declaró el navarro de 31 años, que en las últimas temporadas ha sonado como uno de los posibles fichajes del Athletic. La presencia de Cuco Ziganda, su mentor en Osasuna, en el banquillo rojiblanco aumenta ese interés. Lo que si tiene claro es que la Liga española está compitiendo mejor en Europa en la última década. «Los equipos españoles están por encima de otras Ligas. Barcelona, Atlético o Real Madrid siempre pelean por la Liga de Campeones y eso significa que la Liga española es de las más fuertes», explicó el navarro..

Kepa, ilusionado y tranquilo por su futuro

Por su parte, Kepa Arrizabalaga mostró su enorme ilusión por ejercitarse en la selección española absoluta tras un año muy bonito con el Athletic. «Estoy muy contento por estar aquí, trabajo para ello. En España hay grandes porteros, señaló el guardameta del Athletic, que será el titular en la portería de España en la próxima Eurocopa sub-21. «En España hay un gran nivel alto de porteros. Vamos primero a ayudar a la absoluta y después afrontar la Eurocopa, que será difícil, pero a la vez muy bonita», tras el entrenamiento matutino en Las Rozas.

A nivel personal, Kepa evitó hablar de su futuro, que de momento le une al Athletic, equipo del que reconoce ser hincha desde pequeño, hasta 2018. «Tengo contrato, me queda otro año mas y estoy contento de estar en el Athletic. Al final es el equipo en el que he estado desde pequeño, del que soy aficionado. Lo único que puedo decir es que estoy centrado en el Athletic, y ahora en la selección. No me pone nervioso el tema de la renovación, estoy muy tranquilo», concluyó.

No se espera que debute Colombia, una selección que el vizcaíno considera «un gran bloque que pondrá las cosas muy difíciles» en lo que será una buena piedra de toque antes del duelo clave ante Macedonia, un partido trascendental para el que Lopetegui ha tenido que idear un plan escalonado con sus internacionales. «Somos profesionales y las fechas sin las que son. Venimos de parones diferentes cada uno, pero la dinámica y la actitud está siendo muy buena. Llegaremos preparados al partido».