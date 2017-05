Lopetegui recluta a tres sub'21 para Macedonia

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, elaboró una lista sin novedades de cara al doble duelo con la competición ya finalizada (el día 7 ante Colombia en Murcia y en Skopje el día 11 en duelo clasificatorio para el Mundial de 2018).

El duelo ante Macedonia, a la que España superó sin muchos problemas en Granada el pasado mes de noviembre, será el domingo 11 de junio, ocho días después de la final de la Champions League y 15 días más tarde que la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Alavés, encuentro con el que se cierra el ejercicio en España el día 27 de mayo en el Calderón, dado que la última jornada de la Liga 16-17 se disputa el 21 de mayo.

Es por ello que será una concentración atípìca ya que habrá jugadores (Kepa, Reina, Thiago, Illarramendi, Koke, Silva y Aspas), que estarán parados desde el día 21 hasta el día 3 de junio, cuando se concentrarán a las 19 horas en Las Rozas para ver los 25 citados la final de la Champions que disputará el Real Madrid, cuyos jugadores se incorporarán ya el día 5. "Los siete van a tener un trabajo individualizado con Óscar (Caro, preparador físico)", explicó el técnico sobre los siete jugadores que terminan la campaña el día 21.

En la portería, tras la baja de Reina por lesión en la última lista, apareció Kepa Arrizabalaga que ahora quita el sitio a Sergio Rico. El meta del Athletic será el portero titular de Albert Celades en el Europeo sub 21, en el que también tendrán un papel protagonista Gerard Deulofeu, capitán el equipo, y Marco Asensio. A diferencia del guardameta vizcaíno ellos sí han jugado con la absoluta en esta etapa con Julen Lopetegui.

Asier lllarramendi repite en la lista después de no poder debutar en la anterior convocatoria por lesión cuando estaba previsto que lo hiciera en Saint Denis. El realista fue un jugador clave en la selección sub 21 que de la mano de Julen Lopetegui que se proclamó campeona de Europa de 2013, junto a Thiago, Isco, Morata, Carvajal, Nacho, Koke o De Gea. Su gran torneo, unido a la campaña que había hecho con la Real Sociedad que terminó cuarta en aquella Liga, le pemitió fichar por el Real Madrid donde no rindió al nivel esperado.

Estadio Municipal Álvarez Claro La inspección a Melilla le descarta para el duelo ante Albania Técnicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inspeccionaron el miércoles el Estadio Municipal Álvarez Claro de Melilla para evaluar sus condiciones ante la posibilidad de que albergue el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 contra Albania, previsto para el próximo octubre. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, solicitó formalmente a la RFEF, en febrero, que el equipo nacional juegue en la Ciudad Autónoma. La Federación Melillense aseguró que tanto este organismo como la Ciudad Autónoma de Melilla están "por la labor de que la selección española de fútbol juegue un partido oficial en Melilla, por lo que se pondrán manos a la obra para estudiar el informe de los técnicos e intentar cubrir todos los requisitos necesarios". Por el momento desde la FEF se considera que no podría albergar un duelo de la absoluta. Está por vez si podría ser uno de las categorías inferiores.

Por su parte Gerard Deulofeu, capitán de la sub 21, marcó uno de goles en el triunfo de Saint Denis. Del Bosque le incluyó entre los preseleccionados para el Mundial de Brasil 2014 y debutó ante Bolivia como Iturraspe y Alberto Moreno en el Sánchez Pizjuán. .

Ander se cae

Respecto a la última lista se cae Ander Herrera, que ganó el jueves el premio a mejor jugador del año en el Manchester United. "".

Solo tres debuts

Hasta el momento, Lopetegui sólo ha hecho debutar en sus seis partidos en el cargo a tres futbolistas distintos (Saúl Ñíguez, Iago Aspas y Ander Herrera) a los que citó con anterioridad Vicente del Bosque. Illarramendi iba a ser el cuarto en París pero se lesionó. Los internacionales elegidos iniciarán su concentración el próximo sábado 3 de junio en la Ciudad del Fútbol a las 19 horas. Viajará el día 6 a Murcia y el 9 a Macedonia, donde dos días después afrontarán quizá la que más temen la Ciudad del Fútbol.

LISTA

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Kepa Arrizabalaga (Athletic).

DEFENSAS: Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal), Gerard Piqué (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona) y Sergio Ramos (Real Madrid)

CENTROCAMPISTAS: Isco Alarcón (Real Madrid), Thiago Alcántara (Bayern), Sergio Busquets (Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Andrés Iniesta (Barcelona) y Koke (Atlético Madrid)

DELANTEROS: Marco Asensio (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Álvaro Morata (Real Madrid), Gerard Deulofeu (Milan), Vitolo (Sevilla), Diego Costa (Chelsea), Iago Aspas (Celta) y Pedro Rodríguez (Chelsea).