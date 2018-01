PRIMERA FEMENINA La segunda vuelta más larga del mundo Estefa, Mireia y María Neira, al fondo, se lamentan de una ocasión fallada en El Vivero. :: Pakopí Pase lo que pase hoy ante el Sporting de Huelva, el Santa Teresa llegará al ecuador de la liga en descenso ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Domingo, 7 enero 2018, 13:17

No es el título de una película. Es lo que le queda al Santa Teresa desde hoy hasta el 13 de mayo, cuando terminará esta liga: La segunda vuelta más larga del mundo. Hoy recibe al Sporting de Huelva (El Vivero, 12.00 horas) en un partido con aire de trascendental, pero aunque el choque entre rivales directos es de esos de más de tres puntos, el Santa Teresa tiene la vista puesta en la segunda vuelta. Un objetivo, salir del descenso. Un mantra, con paciencia.

El Santa Teresa empieza hoy un largo camino para el que necesita unas alforjas llenas de tranquilidad. Matemáticamente la salvación es más que posible, no en vano el pacense es un equipo de segunda vueltas, pero será un camino largo que puede terminar, incluso, en la última jornada. El que pierda la concentración tiene mucho perdido. Juan Carlos Antúnez lo sabe. «No se pueden jugar tantas finales. Los equipos que se están disputando el título tal vez sí, pero los que nos jugamos la permanencia, no. Hay que administrarse y saber qué batallas son las nuestras. Hay que sumar, pero al final de temporada. El descenso puede estar en un punto y se puede conseguir en el último minuto del último partido», explica.

El técnico pacense parece convencido, el club le sigue, y la afición tendrá que comulgar, aunque las gradas no son precisamente la cuna del sosiego. No queda otra. Decimocuarto con 10 puntos, el Santa Teresa recibe al Huelva, decimotercero con 14. Una victoria local pondría a los dos equipos en un pañuelo, una visitante abriría un abismo entre ambos. Por eso, aunque con paciencia, el partido de hoy se antoja vital. «Los dos equipos necesitamos la victoria, nosotros un poco más, por eso el partido será de los de salir a no perder», apuesta Antúnez, al que el empate no le convence y se agarra al hecho de que las onubenses todavía no han podido sumar ningún punto fuera de su feudo. «Será un partido complicado porque después de un parón tan largo cuesta volver. Espero que las urgencias nos pesen menos a nosotros».

Además de por la escasa efectividad como visitante del Sporting, Antúnez confía en el buen momento con el que su equipo se fue de vacaciones. Una victoria ante el Albacete y un empate con la Real Sociedad son casi una racha. Algo que su rival de hoy no conoce esta temporada. Para alargar la racha, Antúnez cuenta con lo mismo que contaba antes de irse de vacaciones. Carla está recuperada de su esguince de rodilla, pero también falta de ritmo y sin confianza. Necesita tiempo para volver. Además, Alba Merino tiene molestias estomacales desde hace unos días y su participación está en el aire, por lo menos de inicio. Sin Alba, la duda es quién acompañará a Mireia arriba. Las opciones son dos: Alicia Muñoz, que no ha tenido muchos minutos esta temporada, o Paula León, la delantera del filial que llama con fuerza a la puerta de la primera plantilla.

El Sporting también ha tirado del filial para completar su convocatoria, y también se queja de su falta de gol -ha marcado 14 tantos- para justificar su actual posición en la tabla. «Tenemos que seguir trabajando para paliar las lagunas tremendas que tenemos en la faceta goleadora. Trajimos a Rutendo para intentar resolver ese tema y tuvimos la desgracia de que se lesionó. Ahora toca intentar recuperar el olfato goleador, materializar las ocasiones que tengamos porque nos cuesta mucho trabajo ganar partidos», explica Antonio Toledo, pero podrían ser palabras de Juan Carlos Antúnez. Paciencia para ambos.