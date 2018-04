Un Santa Teresa de primera Las jugadoras del Santa Teresa celebran el gol de Chica. :: pakopí Las pacenses volvieron a dar su mejor versión en El Vivero y la labor grupal brilló hasta eclipsar a un Zaragoza gris y desbordado MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Lunes, 23 abril 2018, 08:55

El Santa Teresa se ha empeñado en dejar en el paladar de la Liga Iberdrola un regusto dulce. Ayer se desquitó de frustraciones, errores recurrentes y falta de puntería cuajando un choque serio, trabajado y vistoso. Por fin le tocó disfrutar a la afición pacense, acostumbrada a esmero sin fruto. Ante el Zaragoza (3-1) salió todo bien.

3 SANTA TERESA 1 ZARAGOZA Santa Teresa Larqué; Parralejo, Chica, Marina, Neira, Aina (Tomi, min. 89), Nayadet (Ariadna Rovirola, min. 82), Alba Merino (Marta Rubio, min. 35), Estefa, Mariana y Carla (Mireya, min. 81). Zaragoza CFF Oihana; Minori, Nora, Noelia, Teresa Rey (Arene Altonga, min. 46), Darlene, Nuria Mallada (Sara Monforte, min. 56), Coleman, Mayara, Armisa Kuc (Macarena Portales, min. 56) y Lara Mata. Goles 1-0: Carla Gómez, min. 45. 2-0: Chica, min. 58. 3-0: Estefa, min. 69. 3-1: Coleman, min. 91. Árbitra Fernández Ceferino (comité asturiano). Mostró amarilla a Nayadet por el Santa Teresa y a Nuria Mallada, Sara Monforte y a Kuc por el Zaragoza. Expulsó al entrenador visitante, Rubén Ferrer. Incidencias El Vivero, ante unos 400 espectadores.

La primera parte de las de Antúnez fue arrolladora. No dieron opción a las visitantes, que no entraron en el partido en los 90 minutos. Las mañas no renunciaron a sacar el balón jugado desde atrás, con Ohiana buscando a las centrales, pero no hubo salida limpia, con transiciones precipitadas y recuperaciones constantes de las extremeñas. Estefa partía de la punta de lanza, pero traía de cabeza a la zaga con sus constantes escalonamientos a la medular para triangular con los flancos. Mariana y Carla no tuvieron respiro desbordando por banda y auxiliando a las mediocentros para tejer una tela de araña que capturó la posesión y la paciencia del rival.

La figura del enganche aportó superioridad en tres cuartos al Santa Teresa. Alba Merino tuvo que retirarse tras media hora de juego, pero Marta Rubio cumplió ese rol a la perfección, asociándose con la línea ofensiva y remangándose en la contención. En esa faceta brilló Nayadet, bregadora, agresiva y muy valiente en el corte; se llevó alguna tarascada pero no especuló. Mención aparte la actuación de Aina. Su papel es poco lucido y alejado de los focos, pero tácticamente estuvo impecable. Bien situada, sin frivolidades, tocaba y se ofrecía, estuvo precisa en el pase, ubicua en el apoyo, inteligente en cada elección. Además, en el minuto 36, dejó un destello de calidad de quilates. Bajó un balón bombeado de un toque realizando un control orientado, levantó la mirada y cambió el juego a la banda izquierda para Carla, que se quedó sola ante Oihana, aunque no supo definir. Era un aviso más de una larga sucesión de ocasiones.

Mariana acarició el gol en múltiples oportunidades. La mexicana sigue creciendo cada partido y aportando aspectos muy valiosos en ataque. Genera peligro, aprovecha espacios, lucha cada esférico dividido y su potencia de disparo es oro puro. Su lanzamiento lejano en el minuto 24 se envenenó y a punto estuvo de inaugurar el marcador. Minutos después, condujo varios metros y tras abrirse ángulo mandó un misil cruzado cerca del palo derecho. También la tuvo Marina en un rechace que casi sorprende a la meta del Zaragoza. El Santa Teresa destilaba alegría en el juego. Ni rastro de presión ni atenazamiento; el equipo local se soltó ayer el corsé y se despojó de las cadenas para ofrecer su mejor versión.

Cuando todo apuntaba a que las pacenses se irían al descanso sin premio, Carla tiró de picaresca. Accedió por el carril zurdo, avanzó y su latigazo fue automático al atisbar el paso adelante de Oihana, que vendió su palo al esperar el centro, 1-0.

Nada cambió tras el paso por vestuarios. O sí, que se produjo el primer disparo a puerta del Zaragoza. Un acontecimiento aislado. Darlene y Kuc ni la olieron, solo Coleman trataba de aprovechar su velocidad para sorprender en alguna contra a las pacenses, con una pareja de centrales de corte más lento como Marina y Chica. La cacereña fue un escudo aéreo en el eje de la zaga pese a no ser su posición. Casta, anticipación y liderazgo en estado puro. Su premio, anotar el segundo. Fue a la salida de un córner y su testarazo desde la frontal del área pequeña entró con suspense tras dos intento fallidos de la guardameta de interceptarlo, 2-0. Quedaban 30 minutos y las pacenses controlaban el choque en todas sus vertientes.

Faltaba que Estefa frotara su lámpara y de ella salió una nueva genialidad para la colección. Minuto 69, Marina pelea un balón, su despeje cae con nieve y la pacense empalma una volea desde tres cuartos de campo que pilla desprevenida a Oihana, 3-0. Fiesta en El Vivero... y merecida. Es la primera vez que el Santa Teresa consigue anotar más de dos goles en un mismo encuentro esta temporada. Descomunal esfuerzo y esta vez sí tuvo recompensa.

Las pacenses no se dejaron llevar por la inercia del resultado y buscaron más. Mariana tuvo el cuarto en un pase de la muerte de María Neira, pero no controló su remate y se fue a las nubes.

Por su parte, el Zaragoza seguía siendo Coleman contra el mundo. La delantera namibia no se rindió y tuvo su recompensa en el descuento, cuando se quedó sola ante Larqué y no perdonó, 3-1. Fue de los pocos desajustes atrás del Santa Teresa, que ayer fue un equipo de primera, dicte lo que dicte el verdugo del descenso al final de temporada.