PRIMERA FEMENINA El Santa Teresa ya tiene a su futura delantera Paula. :: santa teresa La cacereña Paula León, de 16 años, deja el Femenino Cáceres para fichar por el filial rojiblanco ALBERTO GARCÍA Jueves, 31 agosto 2017, 08:31

Extremadura no es tierra de delanteras, y mucho menos de delanteras que a los 16 años midan ya 1,75 metros, por eso Paula León Breña, de Talayuela, estaba desde hace tiempo en la agenda de Juan Carlos Antúnez, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido materializar su llegada al Santa Teresa desde el Femenino Cáceres, y ha sido tras una negociación que ha necesitado hasta mediadores. Sea como fuere, una de las pocas extremeñas sub-16 que ha entrenado con la Selección Nacional en Las Rozas ya está a un paso de jugar en Primera, lo hará en Segunda, condiciones dice su técnico que tiene, ahora tendrá que superar un largo periodo de inactividad para volver a llamar la tención de la seleccionadora Toña Is o de Antúnez.

Ayer, en su presentación oficial, Paula se mostró «contenta», «ilusionada» y dispuesta a «dar lo máximo» y a «aprender todo lo que pueda» cuando entrene con el primer equipo. La cacereña eligió a Vero Boquete cuando se le preguntó por sus referencias futbolísticas. Mas ilusionado, si cabe, estaba Juan Carlos Antúnez, que no presumió de que Paula era la futbolista extremeña con mayor proyección. «En ese sentido, ha estado a la sombra de Carmen Menayo. Ella siempre ha querido estar aquí, y nosotros que estuviera con nosotros, de hecho, antes de fichar por el Femenino Cáceres jugó la Donosti Cup con nosotros». Cuatro años después, Paula pone su velocidad y su regate al servicio del filial del Santa Teresa, que como el primer equipo arranca la liga este fin de semana recibiendo al Granada.

Ariete a prueba

Y el Santa Teresa también sigue inmerso en la búsqueda de una delantera de presente. Esta semana está a prueba en Badajoz la mexicana Mariana Díaz Leal Arrillaga, que a sus 27 años tiene experiencia en Estados Unidos, donde ha jugado con los Houston Aces, y en Italia, donde la temporada pasada militó en el San Zaccaria, ambos clubes de la máxima categoría. Mariana fue convocada por su selección para disputar la fase de clasificación para los Juegos de Río en 2016, aunque no llegó a jugar. Ahora tiene una semana para hacerse un hueco en la delantera del Santa Teresa.