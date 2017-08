PRIMERA FEMENINA El Santa Teresa ya está completo Augustine Ejangue, Marta Reyes, Parralejo y Estefa. :: Casimiro Moreno El club pacense presenta a Augustine Ejangue, la única jugadora que faltaba por sumarse al equipo, y sus nuevas equipaciones JESÚS GARCÍA CABALLERO BADAJOZ. Jueves, 10 agosto 2017, 07:46

Augustine Ejangue ya está en Badajoz. La única jugadora que faltaba por sumarse a los entrenamientos del Santa Teresa llega a la ciudad tras tener unos problemas para ir a Duala -la ciudad más grande Camerún-, coger el visado y poder ir al único aeropuerto que hay en su país. Por el mal tiempo que hacía allí, tuvieron que cancelar su anterior vuelo, evitando así que pudiera llegar antes a Badajoz. «Estoy algo cansada porque ha sido un viaje muy largo y el tiempo es diferente, en Camerún ahora está lloviendo y aquí hace mucho calor», añade la nueva jugadora rojiblanca.

Augustine Ejangue procede del Fortuna Hjørring, con quien disputó la Champions League la temporada pasada. Habitualmente juega de lateral zurda pero prefiere que sea el entrenador, Juan Carlos Antúnez quien decida su posición. Como defensa, es una jugadora a la que le gusta sumarse al ataque. «No solo los delanteros deben marcar goles, todo el mundo tiene que anotar. Si tengo la oportunidad de marcar un gol, lo marcaré para darle al Santa Teresa la victoria», explica la capitana de la selección camerunesa.

En su presentación, Ejangue se mostró feliz de haber llegado al Santa Teresa y a la liga española, competición que conoce muy bien. «Es una liga muy buena, todos los equipos juegan muy bien, hay mucha táctica y mucha técnica y no tanto físico. Eso me gusta», subraya. También destacó la cantidad de equipos que hay en la Liga Iberdrola en comparación con otras competiciones europeas. «Hay dieciséis equipos en Primera, en muchas ligas no hay más de diez equipos en su máxima categoría», comenta Augustine.

Nuevas equipaciones

El Santa Teresa aprovechó la presentación de Ejangue para dar a conocer las nuevas elásticas que vestirá el equipo la temporada que viene. Las camisetas, confeccionadas este año por Kappa, cuentan como novedad con un nuevo patrocinador principal, Quirón Salud, la clínica donde se están haciendo los reconocimientos médicos de las jugadoras del club.

El Santa Teresa presentó tres modelos, la habitual zamarra rojiblanca del club, una segunda equipación totalmente amarilla y la tercera, que se usará en ocasiones especiales, verde con pantalón blanco. La plantilla también contará con una línea de ropa de calle, chándal, ropa de entreno...

Las jugadoras estrenarán las nuevas camisetas este viernes 11 de agosto ante el Albacete en campo de las manchegas. La presentación del equipo ante la afición pacense será el sábado 19 de agosto ante el Boavista portugués, en las IDM El Vivero. En el descanso del partido actuará 'Músicos sin Frontera', asociación con la que el Santa Teresa ha firmado un acuerdo de colaboración.