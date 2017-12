Federación Rubiales, requerido por la FIFA para informar sobre el fútbol español Luis Rubiales, promotor de la moción de censura contra el presidente de la FEF. / Efe «No creo que España se quede sin Mundial, pero la FEF es débil y no tiene credibilidad», afirma el expresidente de AFE y candidato a la sucesión de Villar IGNACIO TYLKO Madrid Martes, 19 diciembre 2017, 18:34

Con el lema «Ganar» y una apuesta fundamentada en los principios de la «transparencia», la «gestión», la «igualdad», la «modernidad», la «pasión», la «eficacia, la «cercanía» y la «solidaridad», Luis Rubiales presentó este martes su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF). El acto se abrió al ritmo del célebre ‘Don’t stop mi now’ de Queen y tuvo lugar en un teatro madrileño, conducido por Michael Robinson, exfutbolista inglés, presentador y comentarista de televisión

Rubiales garantizó que el «ruido generado» no le apartará de su objetivo y denunció que haya gente que trate de desprestigiarle personalmente y ponga trabas para que todo el mundo pueda votar. Se mostró «seguro» de poder sacar adelante la moción de censura que ha impulsado contra Juan Luis Larrea, presidente interino de la FEF, y que está prevista inicialmente para el 16 de enero, aunque la fecha está recurrida por él al haber competiciones el mismo día.

El que fuera presidente de AFE durante los últimos siete años, hasta ser reemplazado recientemente por el exdelantero David Aganzo, justificó su decisión de optar a ser presidente por la sencilla, y a la vez contundente razón, de que «es necesario». «Hay que pasar página, el fútbol español está en situación compleja y hay un grupo que representa a todos los colores que me pidió dar ese paso», esgrimió como principales argumentos.

«Transparencia, eficacia, cercanía y modernidad», las claves de Rubiales en su candidatura a presidir la FEF

Aunque ya lo tenía programado semanas atrás, por casualidades del destino el expresidente de la AFE dio oficialmente este paso al frente justo un día después de que saliera a la palestra Ángel María Villar, suspendido de su cargo como presidente de la FEF por su procesamiento en el marco de la ‘operación Soule’. Y de que el dirigente vasco culpase al Gobierno de Mariano Rajoy de la amenaza latente que la FIFA pueda eliminar a España en los despachos del Mundial de Rusia 2018 por la crisis institucional que sufre y las supuestas injerencias del Ejecutivo en el proceso electoral de la FEF.

Rubiales vaticinó que España no se perderá ese Mundial que tan bien se ganó en los campos la selección de Julen Lopetegui, pero denunció que el problema de fondo reside en el hecho de que España tiene una Federación «débil» y «sin credibilidad» interna y, por consiguiente, menos aún en el apartado internacional.

A este respecto, el abogado y exjugador granadino, aunque por circunstancias es canario de nacimiento, avanzó que la FIFA le ha requerido la elaboración de un informe sobre la problemática en el fútbol español.

«Hablo con FIFA y no puedo decir que tenga una tranquilidad absoluta, pero conociendo a sus dirigentes y al presidente no me creo que se vaya a producir la sanción a España sin Mundial. Me han pedido un informe al respecto y voy a dar mi opinión a FIFA», desgranó. «Elegir a un presidente sí nos dotará de credibilidad y nos permitirá empezar a trabajar de cero. Por lo tanto, tenemos mucho margen de mejora», defendió a continuación.

Enumeró Rubiales los objetivos de un programa basado «en el fútbol base, el papel de la mujer, el fútbol sala, el fútbol playa y en la transparencia y la autofiscalización, con un órgano de cobertura superior que controle cada papel que se firma». La apertura del fútbol a la sociedad y su acercamiento a la afición fueron otros aspectos destacados por Rubiales, que cuestionó los horarios de los partidos de Liga los lunes por la noche, con asistencias de público que parecen de «regional». Se comprometió a que si es presidente, lo primero que hará es convocar a la mesa del fútbol español, con las territoriales, pero también a LaLiga, el CSD, los jugadores y los árbitros.

Debate sobre el VAR

Se refirió asimismo a la implantación del VAR en la Liga la próxima temporada y lamentó que no hubiera un «debate previo». «No podemos implantar algo porque lo han decidido una o dos personas en dos días por la presión de fuera de que había que hacer algo».

No confirmó si ha hablado con el capitán de la selección, Segio Ramos, para que apoye su candidatura, y mostró su admiración por el trabajo de Lopetegui, cuando le cuestionaron si seguiría en el cargo en caso de que sea presidente.

No podían faltar sus diferencias con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuando se le recordó que éste no le quiere como presidente de la FEF porque no le considera capacitado. «Todo el mundo debe saber que el ente matriz del fútbol español es la federación. Nadie debe pensar que lleva la razón completa sobre todo», remarcó antes de, irónicamente, felicitar las fiestas navideñas a Tebas.

Estuvieron apoyando a Rubiales, entre otros, los presidentes de las asociaciones de jugadores Baloncesto, Alfonso Reyes, Balonmano, Claudio Gómez, Ciclismo, José Luis de Santos, y Fútbol Sala, Antonio García Plata.