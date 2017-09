El reglamento se carga al Santa Teresa Alba Merino se lamenta de una ocasión fallada. :: J. V. Arnelas Una decisión de la colegiada Prieto Martínez desquicia a las pacenses que terminaron goleadas por el Atlético de Madrid ALBERTO GARCÍA BADAJOZ. Domingo, 24 septiembre 2017, 12:00

«Se concederá un tiro libre indirecto si un guardameta (...) controla el balón con las manos durante más de seis segundos antes de lanzarlo...». Lo anterior es parte del punto 2 de la regla 12 de Las Reglas de Juego de la FIFA para la temporada 2017/18. Aunque el reglamento es claro, su aplicación no es habitual, de hecho, Juan Carlos Antúnez no recuerda ningún antecedente en sus diez años como entrenador. El libre indirecto dentro del área señalado a Yolanda, que también pecó de ingenua porque ya había sido avisada con anterioridad de que se diera más prisa en poner el balón en juego, lo convirtió Amanda en un golazo por la escuadra que abrió el marcador en el minuto 60 y desquició al Santa Teresa, que todavía estaba protestando a Prieto Martínez cuando Viola Calligaris marcó el segundo ocho minutos después.

0 SANTA TERESA 3 ATLÉTICO CD Santa Teresa Badajoz Yolanda; Ejangue, Marta Parralejo, Alba Gordillo (Raquel, 85'), María Neira ; Aina, Nayadet (Mireya, 70'), Chica, Alba Merino; Estefanía y Carla. Club Atlético de Madrid Lola Gallardo; Kenti Robles, Marta Cazalla (Jucinara, 46'); Pereira, Menayo, Kaci (Viola Calligaris, 59'); Meseguer, Amanda, Ángela Sosa, Esther (Rosa, 87') y Carla (Ludmila, 46'). Goles 0-1 (60'): Amanda Sampedro. 0-2 (68'): Viola Calligaris. 0-3 (92'). Viola Calligaris. Árbitro Inmaculada Prieto Martínez (Comité Andaluz). Amonestó por parte de las locales a Marta Parralejo y Juan Carlos Antúnez, y a la visitante Carla Bautista. Incidencias Unos 400 espectadores en el Nuevo Vivero. Las jugadoras del Santa Teresa calentaron con una camiseta de apoyo a su compañera Sofía, recientemente operada de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Aunque lo que protestaban entonces las pacenses no era el libre indirecto sino una agresión a Nayadet, precisamente de Viola, a dos metros de la árbitra, que tampoco vio ninguna de sus asistentes. También hubo protestas en la primera mitad. Antúnez fue amonestado por pedir la segunda amarilla para Carla después de arrancará la bota a María Neira con un pisotón cuando ya había sido amonestada.

La sentencia del 0-3, también de la centrocampista suiza del Atlético, llegó en el descuento cuando el partido ya estaba roto y las cabezas de las jugadoras del Santa Teresa lejos del Nuevo Vivero. Aina Torres lo gritaba en Twitter tras el partido: «Imposible mantener la cabeza fría, no sirve de nada esforzarse día a día», apuntó la barcelonesa en su muro.

Para lo que sí sirvió ese trabajo diario de Aina y sus compañeras fue para firmar una buena primera hora de juego en la que no cedieron ante al actual campeón de liga y en la que volvieron a mostrar una mejoría que no suma puntos pero sí buenos augurios para cuando los rivales no sean Athletic de Bilbao, Valencia, Atlético de Madrid o Barcelona, el rival de las extremeñas la próxima jornada.

El Santa se ciñó a un guión sencillo. Adelantó su defensa jugando peligrosamente con el fuera de juego y presionó la salida del balón del Atlético para evitar que las rojiblancas se acercarán con facilidad a la portería de Yolanda. Y lo consiguieron. Solo Kenti, la mejor de su equipo, por la banda derecha creó peligro con pases a Carla que Yolanda desbarató en varias ocasiones. Parralejo también evitó el 0-1 de Marta Cazalla en los primeros minutos. Antes del primer cuarto de hora, Menayo, que ayer jugó su primer partido esta liga, también cabeceó a las manos de Yolanda.

Poco a poco la presión del Santa Teresa dio sus frutos y en poco más de cinco minutos, Alba Merino tuvo dos ocasiones cara a cara con Lola Gallardo que no pudo convertir.

Cerca de la media hora, Estefa también tuvo su oportunidad después de un resbalón de una defensa madrileña. Pero la más clara de la primera parte fue para Carla, que estrelló un balón en el palo en el 29.

Segunda parte

A la vuelta de vestuarios, Ángel Villacampa metió a la veloz Ludmila y a Jucinara, y en el 59 a Viola. El gol no llegaba y había prisa. Los cambios dieron la iniciativa a las madrileñas, pero no las ocasiones. Los que llegaron fueron los fatales seis segundos de Yolanda que abrieron la puerta de la victoria al Atlético de Madrid. Lo demás ya está contado. La igualdad de la primera hora desapareció entre protestas y otros dos goles que dieron la tercera victoria y el liderato momentáneo a las atléticas, y la segunda derrota de las pacenses, que la semana que viene vuelven a tener un compromiso delicado. Visitan al Barça. Jugarán el sábado para no hacerlo el 1-O y para dar más tiempo a las culés para preparar su partido de Champions del miércoles ante el Avaldsnes noruego. Ya queda menos para coronar el Tourmalet.