LIGA IBERDROLA La reconciliación del Santa Teresa Las jugadoras celebran un gol en la última victoria. :: pakopí Tras un año plagado de sinsabores y desengaños, el Santa Teresa trata de reencontrarse con su mejor versión en este tramo final MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Martes, 24 abril 2018, 08:33

El poeta estadounidense Robert Lee Frost acuñó una frase que más tarde se convirtió en la icónica sinopsis de la vida de Bobby Long en la película 'Una canción del pasado': 'Tuve una riña de enamorados con el mundo'. El Santa Teresa ha sufrido esta temporada su particular desengaño amoroso con el fútbol, en particular con la Liga Iberdrola, con la que no ha logrado congeniar, sufriendo desavenencias y recurrentes rupturas en forma de derrotas.

Su familia, la afición pacense, ha vivido con preocupación y desazón la tormentosa relación. Los desplantes han sido continuos, marchitando un idilio forjado durante cuatro años de intensa pasión y fidelidad incondicional. Las citas dominicales han distado mucho de aquellos mediodías de brindis y sueños.

El divorcio con la máxima categoría está en trámites y es casi irreversible, pero el Santa Teresa, aunque sea en los últimos estertores del romance, ha apostado fuerte por darse una segunda oportunidad para reconquistarla. El domingo volvió a intentar cortejarla enamorando con su esencia futbolística más reconocible, el trabajo solidario y el esfuerzo extenuante.

Hizo su mejor partido realizador, anotando por primera vez tres goles en todo el curso. Defensivamente fue impecable, con la única mácula de gol postrero de Coleman. Desactivó la medular del Zaragoza, al que convirtió en un equipo ramplón, vulgar y sin argumentos. Y los goles fueron obsequios personalizados tallados artesanalmente y de una bellísima factura. Especialmente el de Estefa, que regaló a la Liga Iberdrola otra joya más de su inagotable orfebrería. El Santa Teresa vistió sus mejores galas para reconciliarse con el torneo doméstico.

El club es consciente de que quizás sea tarde para recuperar su espacio en el corazón de la categoría, pero no tiene intención de rendirse, aunque haya que poner tierra de por medio para curar las heridas de una exigente competición que ha castigado mucho a las pacenses. «Nuestras mejores jugadoras criadas en la cantera tienen 15, 16 y 17 años, algunas ya han debutado. De aquí a dos años generaremos alguna venta que nos dará ingresos», esgrimía el técnico Juan Carlos Antúnez en la previa del último partido. Cultivar el fútbol base es la baza a corto-medio plazo para volver a encandilar en la élite.

En todo caso, el entrenador pacense no es partidario de perder la cabeza por amores platónicos e irrealizables y advierte sobre el peligro de comprometer la estabilidad del equipo. «Si fuese un entrenador típico en diciembre habría pedido jugadoras sin importarme lo que pase. Hemos trabajado con equilibrio y un proyecto que no acaba con estar en Primera o en Segunda. El club está por encima de eso».

«Ni un minuto para lamentos»

Enfoque paternalista de Antúnez: nadie se muere por nadie y no se acaba el mundo con el descenso. El Santa Teresa saldrá adelante sin la Liga Iberdrola pese a la tristeza por la pérdida y la nostalgia por tiempos pasados. «No vamos a perder ni un minuto en soltar una lágrima o lamentarnos», añadía el preparador de las extremeñas.

Ante el Fundación Albacete, el Santa Teresa tiene una nueva oportunidad para realizar un guiño más a la competición y deslumbrarla. Ya ha demostrado que la llama de su juego sigue viva y quiere vigorizar los rescoldos de su affaire con la máxima categoría para prolongar sus esperanzas de aferrarse a ella.