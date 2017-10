DIVISIÓN DE HONOR El Real Madrid de Guti golea al Almendralejo y el Dioce se relanza Guti da instrucciones a su equipo. :: HOY El equipo merengue aprovechó el tapete del Francisco de la Hera para ganar por 0-6 y los cacereños se impusieron al Leganés por 3-1 JUAN CARLOS RAMOS Viernes, 13 octubre 2017, 09:17

PLASENCIA. No desaprovechó el Real Madrid la opción de jugar en el Francisco de la Hera. Sobre un tapete impecable, los de Guti sacaron a relucir todo su talento y no dieron opción al Almendralejo (0-6). Cinco goles en los primeros 40 minutos demuestran la superioridad que ejerció el Real Madrid en Tierra de Barros. Seguramente el Almendralejo hubiera plantado más batalla en su campo habitual del Polideportivo, pero en algún lugar había que meter a los 4.000 aficionados que no se quisieron perder la cita ante el vigente campeón de liga.

Cuatro minutos tardó el Real Madrid en abrir la lata. Lo hizo de Martín de tremendo zapatazo a la escuadra en una falta desde unos 20 metros (0-1). El conjunto blanco siguió explotando su calidad técnica desde la frontal y en el 12 otra vez Martín hizo el 0-2 tras una nueva falta.

El partido quedó sentenciado en el primer cuarto de hora cuando Miguel Baeza definió una contra con la zurda (0-3). El propio Miguel Baeza hizo el 0-4 en el minuto 22, tras superar entre las piernas al portero local con la puntera del pie. Fran hizo el 0-5 antes del descanso tras ganar la espalda a la defensa y batir a Diego Rosa en el mano a mano.

El definitivo 0-6, ya tras la reanudación, lo hizo Pablo al rematar perfectamente un centro medido desde la derecha.

El Diocesano sigue su línea ascendente y ganó al Leganés por 3-1. Pablo Margallo hizo el 1-0 en el minuto 7 tras un penalti provocado por Marcos. El Leganés empató en el 18 tras un disparo desde la frontal de Fer (1-1). Poco les duró la alegría a los madrileños, pues en el 22 Pablo Margallo hizo el 2-1 tras una falta lateral que pretendía ser un centro y que acabó dentro de las redes. Ya tras el descanso, Marcos anotó el 3-1 en el marcador tras remachar de cabeza en boca de gol un despeje del meta.