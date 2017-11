PRIMERA FEMENINA Próxima parada: Vallecas Aina Torres. :: pakopí El Santa Teresa visita al Rayo Vallecano en su mejor momento de la temporada, pero sin gol ALBERTO GARCÍA Badajoz Domingo, 19 noviembre 2017, 09:59

Después de un arranque para borrar de la memoria con siete jornadas sin ganar, el Santa Teresa atraviesa una pequeña racha de viento a favor que ha puesto una sonrisa en las caras largas de las jugadoras del Santa Teresa. Primero, por los puntos, y después por eso que se llaman sensaciones. Hace 15 días, en Sevilla, el Santa Teresa fue capaz de remontar por primera vez un resultado adverso gracias a dos goles de Estefa. Hace una semana, en El Vivero, las extremeñas pasaron por encima del Espanyol. La mala fortuna, una gran Mariajo y lo palos convirtieron la que hubiera sido la segunda victoria consecutiva en un empate de mérito.

La segunda victoria es lo que buscará el Santa Teresa hoy en Vallecas. En su mejor momento de la temporada, las pacenses se enfrentan a un equipo que todavía no ha ganado en casa pese a llevar 12 puntos en su casillero. Las de Miguel Ángel Quejigo han ganado a domicilio a Zaragoza, Espanyol y Betis, pero en casa no han pasado del empate con Granadilla, Sevilla y Albacete y perdieron con el Levante. Además, las madrileñas comenzarán la próxima jornada el Tourmalet que ya atravesó el Santa Teresa al comienzo del curso, por lo que ganar hoy se antoja una obligación para ellas.

Pero el Santa Teresa también tiene sus urgencias, y casi todas ellas tienen su origen en el mismo mal, la falta de gol. Sólo la capitana Estefa empuja en ese sentido. Una dependencia peligrosa. Antúnez sigue diciendo que eso no es lo que más le preocupa. «Estamos trabajando muy bien, incluso en defensa estamos mejor que al principio de temporada. Tarde o temprano, Carla y Alba Merino dejarán de acertar en los palos y meterán los goles para los que ya han hecho méritos», vaticina Antúnez, que sigue atado de manos a la hora de confeccionar un once. Las lesiones de larga duración para las que todavía no tiene recambio, jugadoras como Chica, que salen de una lesión, o refuerzos del filial como Paula León, que tampoco están en condiciones para jugar, obligan al técnico pacense a calcar el once del Espanyol, que por otra parte tan buen rendimiento dio. Un once al que Antúnez solo pide una cosa: «Que no encajemos un gol pronto porque los marcadores en contra se nos hacen muy cuesta arriba».