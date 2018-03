Reportaje Productos insípidos en el mercado más caro Fahad Al-Muwallad (i) y Salem Al Dawsari, con Arabia Saudí en el amistoso contra Bélgica. / EFE Diego Costa, Bartra, Coke y Moyá destacan entre los fichajes de invierno, la mayoría fallidos y en especial los saudíes, que aún no ha llegado a debutar pese al acuerdo con LaLiga AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 30 marzo 2018, 08:10

A la Liga ha llegado este año el fichaje más caro de la historia del fútbol español (Philippe Coutinho) y los que más han costado a los centenarios Atlético de Madrid y Athletic, Diego Costa e Iñigo Martínez, respectivamente, pero el último mercado invernal está lleno de productos insípidos, algunos de ellos inéditos, que no sólo no han elevado el nivel del campeonato ni han provocado mayor interés, sino que lo han convertido en un reducto de jugadores absolutamente irrelevantes. Mientras que Coutinho continúa dando pasos en su integración al Barça y al sistema del líder, pero no puede jugar en Europa, y Diego Costa ha revitalizado al Atlético y a una de las grandes estrellas del campeonato (Antoine Griezmann), el surrealista desembarco de jugadores de Arabia Saudí en Primera y Segunda ha pasado totalmente desapercibido.

En virtud de un acuerdo entre LaLiga y el gobierno y la federación de Arabia llegaron cedidos nueve futbolistas con el objetivo de promocionar y potenciar la marca de la patronal de clubes en el país asiático y aumentar sus ingresos televisivos, a cambio de dinero para siete entidades españolas (Villarreal, Leganés, Levante, Sporting, Valladolid, Rayo y Numancia), pero no ha debutado ni uno. Ni siquiera alguno de los tres que se han incorporado a los equipos de Primera y que son habituales con la selección árabe que disputará el Mundial de Rusia: Salem Al Dawsari (Villarreal), Yahia Al-Shehri (Leganés) y Fahad Al-Muwallad (Levante).

«Este nuevo modelo de negocio prioriza el aspecto económico por encima del deportivo, sacrificando la esencia de este deporte y anteponiendo el negocio a la promoción y formación de nuestros futbolistas. El acuerdo impide la formación de los futbolistas de categorías inferiores y representa un obstáculo para las oportunidades de la cantera, a la que no siempre conceden esta clase de oportunidades», criticó la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con David Aganzo recién llegado a la presidencia, cuando el sindicato se vio sorprendido por la extraña oleada de futbolistas de Arabia Saudí. Por quinto año consecutivo el Athletic es, con 21 jugadores, el equipo que más canteranos ha utilizado, por delante de Las Palmas (15), Real Sociedad (13), Espanyol y Villarreal (12), Barça (10), Real Madrid (9) y Atlético (7), pero el Leganés, con la ficha de Al-Shehri entre su plantilla, es el único equipo de la Liga que no ha recurrido a ninguno tras la primera vuelta del campeonato.

Más de 250 en sólo tres jugadores

El mercado de invierno habría estado sin embargo congelado de no ser por los 160 millones de euros (140 más 20 en variables) que ha costado Coutinho, los 66 de Diego Costa y los 32 de Iñigo Martínez. Más de 250 millones en sólo tres futbolistas, es decir, más de un cuarto de todo el gasto en fichajes en el mercado de invierno en las cinco grandes ligas europeas (récord histórico de 945 millones en España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia y poco más de 1.000 en todo el mundo), según el informe elaborado por la FIFA, a partir de las operaciones registradas en el TMS, el mecanismo por el que pasan todas las transferencias internacionales en el planeta. Los clubes de la Liga desembolsaron en total 311 millones (sin incluir comisiones ni variables), 17 veces más que en el mercado anterior, para superar la suma de los últimos siete mercados invernales, mientras que el gasto en fichajes disminuyó en Alemania (73 millones), Francia (57) e Italia (28) con respecto al año anterior. Inglaterra, en cambio, fue, con 476 millones, el país donde la inversión fue más elevada en enero.

El informe 'Football Transfer Review' de Prime Time Sport correspondiente al mercado de invierno de la temporada 2017-2018 subraya que tanto Coutinho como Diego Costa, al igual que Van Dijk (el defensa más caro del mundo, por quien el Liverpool ha pagado 85 millones), Laporte (65 millones el Manchester City) y Aubameyang (64 millones el Arsenal), son «fichajes estratégicos, que hubieran podido tener lugar el verano anterior o el siguiente». «El mercado de invierno ha dejado de ser un 'outlet' monopolizado por fichajes provisionales o cesiones», apunta dicho informe,

Dos meses después del cierre la rentabilidad del fichaje más costoso en el mercado de invierno ha sido escasa, ya que ausente en la Champions al haber disputado antes la gran competición con el Liverpool, de Coutinho se espera bastante más en la Liga, en la que ya ha debutado el otro fichaje del Barça, Yerry Mina, aunque el defensa colombiano (12 millones) está casi inédito, al igual que Arana, fichado por el Sevilla a cambio de 11 millones. Quien no jugará hasta el final de temporada a causa de su grave lesión en el tendón de Aquiles será Coquelin (Valencia, 14 millones), mientras que Bartra (Betis, 10,5), Héctor Moreno (Real Sociedad, seis), Moyá (Real Sociedad, dos) y Coke Andújar (cedido al Levante) sí se han asentado en sus nuevos equipos, en los que intentan ser piezas importantes.