Presidencia, homenaje y el nombre al estadio Rodríguez Osuna, Dani Martín, Fernández Vara y Pepe Fouto, ayer en el estadio Romano. :: Brígido El alcalde Rodríguez Osuna anunció ayer que, si el Mérida se lo pide, el estadio Romano volverá a llamarse José Fouto F. G. MÉRIDA. Miércoles, 4 octubre 2017, 08:11

José Fouto Carvajal, el último y más longevo presidente del Mérida CP, acudió ayer al Romano para recibir la presidencia de honor del club emeritense, un homenaje de sus más allegados y el nombre de un estadio. Porque fue precisamente eso, lo que anunció el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, lo más significativo del acto: «Si el club me lo pide, el estadio volverá a llevar su nombre. Este Ayuntamiento está para lo que quiera el Mérida». «Agradezco a todos estos gestos y llevaré la presidencia de honor del Mérida con el máximo orgullo del mundo», agradeció el homenajeado.

Rodeado de casi toda su familia (sólo faltó por motivos laborales Isaac, quien cerró el vídeo homenaje que le preparó el club emeritense) y sus amigos de entonces, el acto estuvo secundado por el propio alcalde de Mérida, el presidente de la entidad, Daniel Martín, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. «Hay que reconocerte lo que hiciste, Pepe, cuando aún lo puedes disfrutar. Lo del Mérida y luego el Extremadura fueros dos milagros. No olvidaremos nunca el esfuerzo que hicisteis», subrayó la máxima autoridad regional. También el guiño al Extremadura porque al acto, celebrado en la sala de prensa del estadio Romano, acudió el ex presidente del Extremadura CF, Pedro Nieto.

Abarrotando esa sala de prensa estaban también otros expresidentes del Mérida, en este caso UD, como Jorge Gruart; o el exalcalde de la ciudad, Antonio Vélez; o el extécnico Félix Lucas Arnáiz; o el e jefe de prensa del club, José Lorenzo Jiménez. Más periodistas, trabajadores y amigos de la época. Los que no pudieron acercarse aparecieron dedicándole a José Fouto algunas palabras en el vídeo de homenaje elaborado por el club: los técnicos del ascenso, Sergio Kresic y Jorge D´Alessandro; los exjugadores Prieto, Loren, Pepe Pla, David Pirri y Pepe Salguero; o personalidades como las de Manolo Lama y Paco Buyo.

LAS FRASESPepe Fouto Presidente de honor «Llevaré la presidencia de honor del Mérida con el máximo orgullo del mundo» Daniel Martín Presidente «Fouto representa los valores del Mérida. El escudo lleva un trozo suyo» Guillermo Fernández Vara Presidente de la Junta «No olvidaremos nunca el esfuerzo que hicisteis. Esas hazañas quedarán para la historia»

Valores

«Pepe Fouto representa los valores del Mérida», subrayó el actual presidente, Daniel Martín. «El escudo lleva un trozo suyo. Así que en septiembre, toda la junta directiva, por unanimidad, decidió nombrarle presidente de honor». «Al principio siempre fui reacio a aceptarlo, pero al final el presidente ha terminado convenciéndome», confesó Fouto. «Ojalá que el equipo siga creciendo con la ayuda de todos y podamos conseguir cotas importantes. Creo que vamos a volver pronto al fútbol profesional». También se acordó de su familia: «A la que tantas veces he dejado abandonada por el fútbol. Si alguien, alguna vez, no estuvo conforme con lo que hice, porque me equivocara o algo, le pido perdón. Cuando uno se hace mayor ve las cosas con otra perspectiva. Por eso, si he tenido algún problema con alguien por lo que sea, le pido perdón».

«Yo estoy orgulloso de ser su amigo», dijo en otro momento del acto Fernández Vara. «Tú has sembrado y has recogido, Pepe. Me alegro de estar en este acto sencillo, propio de una personalidad como la tuya. Siempre que hablo con Juan Carlos Rodríguez Ibarra se lo digo, que una de las cosas por las que le tengo envidia es por haber sido presidente de Extremadura cuando éramos una región de Primera. Esas hazañas quedarán para la historia».