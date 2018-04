PRIMERA FEMENINA El posibilismo del Santa Teresa Carla, rodeada por cuatro jugadoras del Sevilla, en el último partido disputado en El Vivero. :: casimiro moreno El conjunto pacense busca una victoria ante el Rayo que le aferre a una permanencia que depende más de la épica que de las matemáticas MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 1 abril 2018, 10:39

El Santa Teresa, defensor convencido de las matemáticas durante toda la temporada, empieza a encomendarse a una doctrina menos rígida y pragmática, el posibilismo, alejándose de las corrientes científicas convencionales. Condenado sin remedio a abocar su destino a un estertor épico final, el dogma de fe sobre su plantilla y la afición es la piedra angular de su línea de pensamiento para que se cumplan sus postulados. Improbable, pero no imposible, es quizás el aforismo más adecuado.

Aunque el técnico Juan Carlos Antúnez sigue manteniéndose fiel a la infalibilidad de los números, aferrándose a unas opciones que pasan por carambolas, casi un pleno de victorias de las extremeñas y un descalabro absoluto de algún equipo que le antecede. «Las opciones son reales hasta que las matemáticas lo digan, pero pasa por ganar todo lo que queda en casa y mínimo uno de fuera», decía en la previa del partido que les enfrenta hoy (El Vivero, 12.00 horas) al Rayo Vallecano.

Los cruces que deparan a cada uno de sus rivales continúan siendo el evangelio que pregona el preparador pacense, que apuesta por esta ventaja como gran bastión para seguir creyendo en la salvación. «Con los calendarios que hay se puede, y quien conozca la competición lo sabe».

En todo caso, el conjunto madrileño no es ni mucho menos el enemigo más propicio con el que batirse el cobre para un objetivo de este calibre. Están fuera de peligro, con 29 puntos, bien posicionados, aunque con remotas aspiraciones de dar alcance a la octava posición que da pasaporte para disputar la Copa de la Reina. Antúnez avisa de su potencial y de su debilidad: «El Rayo Vallecano tiene mucha pegada y llegada pero atrás también concede». Natalia Pablos es, sin duda, su gran bastión arriba, con 14 goles, que es algo menos de un 50% del balance realizador de toda la plantilla.

Las vallecanas atraviesan un pequeño bache de resultados con dos derrotas y un empate, pero sin la presión de las plazas de peligro. Situación inversa la que acecha al Santa Teresa, que ha agotado todos sus cartuchos extra y solo le vale acertar en el blanco y esperar que la diana sea doblemente efectiva por otros guarismos.

Van para cinco meses sin que las pacenses saboreen la miel de la victoria y el margen es nulo, con nueve puntos que recortar en seis jornadas. Eso, tomando como referencia al Sporting Huelva, la opción más asequible (si es que alguna puede definirse de ese modo) para engancharse a la permanencia, contando además con que el Zaragoza, penúltimo, ha logrado pasarle y le saca cuatro puntos pese a la derrota de ayer ante el Albacete.

El club manchego se va a los 26 puntos, 13 más que el Santa Teresa, y es ya un objetivo inalcanzable. Parece claro que serán tres los equipos que afronten el tramo final de la Liga Iberdrola pugnando por la permanencia: Sporting, Zaragoza y Santa Teresa. Dos puestos para tres candidatos.

Una vez más, para Juan Carlos Antúnez la influencia del campo será importante y querrá aprovechar las características de El Vivero para los intereses de las suyas. «Es un factor fundamental que tenemos que aprovechar, siempre somos un equipo que apretamos, que metemos muchos balones al área y eso también genera situaciones de segundas jugadas, lo cual proporciona ocasiones de peligro».

Algunos cambios

El entrenador del Santa Teresa anunció que realizará dos o tres cambios para dar frescura al equipo y exprimir las posibilidades del escenario. «Lo estamos haciendo en las últimas semanas, el cansancio físico está afectando y las circunstancias del partido también influyen».

Antúnez reconoció que el planteamiento ante el Espanyol fue demasiado atrevido de inicio, pero que en los choques de casa sí hay que poner una táctica más arriesgada.

Ariadna Rovirola parece asentada en la defensa, mientras que Carla ha vuelto a recuperar sensaciones en ataque en detrimento de Mireya y Alba Merino en los dos últimos compromisos. Sofía previsiblemente no saldrá de inicio, pero disputará unos minutos después de reaparecer en Barcelona ante el Espanyol.

No apuntaba a titular, pero la principal ausencia será la de Yamila Rodríguez, que no estará en la lista al haber viajado a la concentración de la selección argentina, con la que disputará la Copa América en Chile, que da comienzo esta semana, el 4 de abril. También ha cruzado el charco para participar en el torneo la venezolana Alexyar Cañas, que no estaba contando para el primer equipo y que es una habitual en los onces titulares del filial.