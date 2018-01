COPA FEDERACIÓN El Plasencia se mide al Sanse pensando en la liga Edet regresa al once tras superar sus molestias. :: PALMA Pastelero hará numerosos cambios en relación al pasado domingo, mientras Karim seguirá en el club y Javi López se va al Diocesano JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Jueves, 11 enero 2018, 08:05

La convocatoria es toda una declaración de intenciones. Se quedan fuera de la lista Álex Jiménez, Pascu -este además con molestias de espalda-, Aarón, Durántez y Luismi, prácticamente la columna vertebral de la UP Plasencia. El equipo placentino afronta la ronda de octavos de final de la Copa Federación con la mente puesta en la 'final' del domingo, pero con el propósito de competir en el partido de ida en San Sebastián de los Reyes (Estadio Matapiñoneras, 20.00 horas).

Tendrán minutos los menos habituales y puede que incluso hasta jugadores juveniles. El lateral Dacal y el delantero Alfonso Bernal han entrado en la lista y podrían tener protagonismo. Todo depende de cómo evolucionen futbolistas que han atravesado un proceso gripal como Borrallo, Cifu o Karim.

Y hablando de Karim, que no pudo entrenar este miércoles por fiebre, el africano ha pedido disculpas a sus compañeros por no tener los cinco sentidos sobre el campo y parece que seguirá hasta final de temporada. Su puesto en el once titular depende de si las décimas han bajado. En caso contrario, Alfonso Bernal podría actuar de nueve.

El que está a punto de decir adiós es Amine, que ni siquiera ha entrado en la lista. Y el que ya se ha despedido es Javi López, que ha obtenido la carta de libertad para poner rumbo al Diocesano. De esta forma, el once de la UPP en San Sebastián de los Reyes podría estar conformado por Álex Hernández, Cifu, Belli, Edet, Borrallo, Alberto Núñez, Pedro Gilarte, Manu Moreira, Javi Casero, Sergio Sánchez y Karim.

El Sanse también hará rotaciones pensando en el partidazo de este domingo ante el Deportivo Fabril. El equipo madrileño es sexto en el grupo 1 de Segunda B y una victoria ante el tercer clasificado le metería de lleno en la lucha por los playoffs a Segunda A.