FC Barcelona Piqué: «Cuando escribí 'Se queda' tenía claro al cien por cien que Neymar se iba» Gerard Piqué, durante un partido de pretemporada. / AFP "Intenté ayudar a mi club a retener a un jugador con un talento único", asegura el central catalán COLPISA Sábado, 12 agosto 2017, 19:11

"No me siento engañado por Neymar. El día que digo 'Se queda' yo tenía claro al cien por cien que se iba. Se enfadó conmigo, pero lo solucionamos. Utilicé mis redes sociales para ayudar a este club a retener a un jugador con un talento único. Era difícil, pero intenté ayudar a mi club", aseguró este sábado Gerard Piqué, que desconoce si las razones del delantero brasileño para marcharse al PSG han sido económicas o deportivas.

"Seguro que tiene sus razones, pero no sé si son económicas o deportivas. No lo podemos juzgar. Nos ha dado mucho durante cuatro años, Y aunque no sé cuánto costó, seguro que fue menos de 2.022", añadió el central catalán, que considera que aun sin Neymar el Barça tiene "un equipo de garantás", aunque espera que lleguen más jugadores "para aumentar la competencia y el nivel de la plantilla".

Piqué desveló que Neymar ya comunicó a los futbolistas del Barcelona su decisión de fichar por el PSG en la boda de Leo Messi, que se celebró el pasado 30 de junio. "A la boda de Leo, 'Ney' ya vino con la idea de irse del Barça", explicó el defensa internacional.

Pese a que los jugadores invitados a la boda de Messi sabían que Neymar no seguiría en el Barcelona, Piqué explicó que ninguno de ellos fue a contárselo al club para que su despedida no le cogiera por sorpresa: "Ese no es nuestro papel. Algunos tenemos una relación de amistad. El que se lo tenía que comunicar al club era 'Ney'".