Problemas de salud La asesoría de Pelé niega que el astro haya sido hospitalizado Pelé, durante el sorteo del Mundial de Rusia el pasado mes de diciembre. / Maxim Shemetov (Reuters) La Asociación de Periodistas Deportivos de Inglaterra, que había organizado una cena en su honor, aseguró que el exfutbolista, de 77 años, tuvo que ser ingresado por un agotamiento severo

La asesoría del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' ha negado las versiones de prensa según las cuales el legendario jugador fue hospitalizado esta semana tras sufrir un desmayo y por agotamiento severo.

"No se quién inventó esa noticia. El fue a Río de Janeiro ida y vuelta esta semana en coche y fue estresante, un viaje agotador. Él no se sintió mal, está en su casa, haciendo fisioterapia", ha afirmado José Fornos Rodrigues, 'Pepito', su amigo y brazo derecho.

De acuerdo con el asesor, el tres veces campeón mundial no hizo el viaje que tenía previsto realizar a Londres esta semana debido a que llegó a Sao Paulo muy cansado del desplazamiento a Río de Janeiro. "Sería más agotador un viaje de ida y vuelta a Londres. Él está normal", ha declarado.

Familiares de Pelé consultados por medios brasileños igualmente han dicho desconocer que el considerado mejor futbolista brasileño en todos los tiempos estuviese hospitalizado. El hospital Albert Einstein de Sao Paulo, al que Pelé acude regularmente para exámenes y evaluaciones, negó que el exfutbolista hubiese sido ingresado esta semana.

Numerosos problemas de salud

La noticia de la hospitalización de Pelé fue avanzada por la FWA (Football Writers Asociation), que había organizado una cena en honor de la gran leyenda del fútbol brasileño.

De acuerdo con el comunicado emitido por FWA, "en las primeras horas de la mañana del jueves, Pelé sufrió un colapsó y fue llevado al hospital en Brasil, donde se ha sometido a una serie de pruebas que parecen apuntar a un agotamiento severo". "Permanece sedado mientras los doctores monitorizan su recuperación. Afortunadamente, no hay ninguna alerta de algo más serio que el agotamiento y todos en la Asociación de Escritores de Fútbol le desean a Pelé una recuperación rápida y total", indicaba la nota difundida este viernes.

Pelé, ganador de tres Mundiales con la selección brasileña, sufre desde 2012 diversos problemas médicos y en los últimos años ha sido sometido a delicadas cirugías de cadera, menisco y columna. Una de sus últimas apariciones públicas se produjo el pasado mes de diciembre, cuando asistió en Moscú al sorteo para el Mundial de Rusia 2018. Entonces acudió a la ceremonia en silla de ruedas.

El pasado lunes, Pelé acudió apoyado en un andador a la ceremonia inaugural del campeonato regional de fútbol del estado de Río de Janeiro. "Antes de entrar aquí en el palco estaba discutiendo con mi asesor si lo hacía con la ayuda del andador o de un acompañante, y le dije: ¿si es la primera vez que Dios me da una zapatilla nueva, por qué no mostrarla?", bromeó.

El legendario futbolista aprovechó el acto del lunes para señalar que ya estaba en la fase final de recuperación de sus últimas cirugías y que se encontraba mucho mejor. "Estoy bien. Quiero agradecer en primer lugar a Dios. Recibí muchos mensajes de buena recuperación de varios lugares del mundo y todos mandándome fuerzas para ayudarme a recuperar mis energías", manifestó. "En estos últimos dos años y medio me sometí a dos o tres cirugías. Me cambiaron el hueso del fémur y me operé el menisco, la columna... Pero gracias a Dios estoy aquí y agradezco a todos los que hicieron fuerza por mi recuperación", agregó.