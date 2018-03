PRIMERA FEMENINA Bea Parra, la anfitriona pacense en el Villamarín Bea Parra celebra un gol esta temporada. :: real betis féminas El Betis-Santa Teresa de hoy es el primer partido de fútbol femenino que se disputa en el estadio hispalense MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 10 marzo 2018, 10:13

Bea Parra (Badajoz, 31 de julio de 1987) se ha convertido en todo un icono en el Real Betis Féminas. A sus 30 años cumple su cuarta temporada en el conjunto verdiblanco aportando liderazgo, personalidad, calidad y gol. Es una de las voces autorizadas del vestuario y titular indiscutible. Ha refrendado su protagonismo en el ataque con siete tantos (los mismos que marcó en toda la campaña anterior) que, pese a no ser su cualidad más definitoria, la convierten en una de las máximas realizadoras de su equipo.

Hoy afronta ante el Santa Teresa un momento especial con el estreno del Benito Villamarín en el fútbol femenino. «Lo vivimos con muchas ganas, se nos ha hecho la semana muy larga deseando que llegue este día». La cita será frente al equipo de su ciudad, ante amigas de su tierra que aún conserva. Desde la distancia sigue la actualidad del conjunto pacense con preocupación por la delicada tesitura en la que se encuentra. «Como extremeña me da pena, porque es un equipo que ha aportado mucho al fútbol femenino y es maravilloso para la región tener un club en Primera».

'Beíta' dio sus primeros pasos en La Antigua, club en el que militó durante siete años, antes de recalar en el Comarca Llanos de Olivenza, donde pasó tres temporadas. De ahí dio el salto al Sevilla, defendiendo la elástica del conjunto de Nervión durante cinco campañas. El Betis fue su siguiente destino. «Al ser de fuera no siento la rivalidad que existe entre ambos clubes y la decisión no fue complicada. Mi situación en el Sevilla era precaria y yo necesitaba mantenerme aquí para poder formarme».

Bea Parra estudió Nutrición y Dietética y actualmente cursa la carrera de Psicología. «Es un ámbito que me interesa mucho, sobre todo a nivel deportivo, porque me ayuda a entender a mis niñas y a mis compañeras. Me da una ventaja». Además, compagina su labor de futbolista con la de entrenadora dirigiendo al infantil verdiblanco. «El club me ha dado muchas facilidades para tener las mañanas libres y poder dedicarme a estas facetas».

Para la jugadora pacense, la apertura de las puertas del Benito Villamarín al Betis Féminas supone un premio al trabajo, el esfuerzo y el compromiso. «Hace dos años estábamos en Segunda, ahora somos quintas e incluso hemos llevado a la Selección a una jugadora (Rocío Gálvez)». Considera que más que una iniciativa enmarcada en los actos que el club hispalense organiza por el Día Internacional de la Mujer se trata de una recompensa por el rendimiento. «Nos lo merecíamos».

Sobre si podrán repetir en este escenario, no tiene duda: «Seguro que el club hará un esfuerzo para que pronto podamos jugar aquí con más asiduidad». Considera que el crecimiento experimentado por la competición está demostrando la cualificación de las mujeres y eso se traduce en una apuesta fuerte por ellas en los últimos años. «Me siento afortunada por haber podido coincidir en este proceso de evolución del fútbol femenino».

En una semana en la que la igualdad de género ha jalonado el discurso político y social, Bea Parra lo extrapola también al ámbito deportivo. «Cuando hablo con chicos de categorías inferiores siempre les digo lo mismo, técnicamente estamos muy capacitadas y podríamos ganar a los hombres».

Un regate viral

Buena prueba de ello fue su regate a Miriam Costa, del Fundación Albacete, en la jornada 20, que maravilló a toda España. Pisadita con la izquierda pegada a la línea lateral y caño con la derecha para arrancar la ovación del público y la admiración de las redes sociales, donde se viralizó de inmediato.

«El primer giro y cómo encaro lo suelo hacer mucho, pero el toque para echar el balón hacia adelante y que pasara por debajo de las piernas de la rival fue suerte. Lo he intentado varias veces después y no me ha salido». En las imágenes se ve a 'Beíta' incapaz de contener la risa tras la acción. «Me reía porque después de hacer esa filigrana me salió un churro de pase y mi lateral me echó la bronca porque no se creía el balón que le mandé después de esa jugada. Me dijo que para hacer eso mejor que hubiera chutado para ver si la colaba», relata.

Con sus pinceladas de calidad ha visibilizado y dado lustre a la Liga Iberdrola. «Si sirve para que los medios hablen de nosotras por cosas positivas, me siento orgullosa de haber contribuido a ello. Antes solo se teníamos repercusión cuando en un partido había una agresión o algo parecido, las cosas parece que están cambiando poco a poco».

La centrocampista verdiblanca atraviesa una etapa dulce en el apartado personal, con protagonismo en el ataque bético y buenos números en la vertiente anotadora. «Muchos han sido de empujar el balón, pero sí que es cierto que estos últimos años estoy haciendo bastantes goles». A la hora de señalar a la partícipe de su explosión realizadora, 'Beíta' lo tiene claro. «Siempre que me entrena María Pry aflora esa faceta. Influye la zona que ocupo en el campo y la disposición táctica del equipo, además del trabajo de mis compañeras». En lo colectivo también está siendo una campaña positiva para la futbolista pacense, ya que el Betis acaricia sellar el pasaporte a la Copa de la Reina y se ha destapado como el equipo revelación.