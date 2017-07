Parcela del edén para el fútbol modesto Las cámaras de televisión regarán de millones a los clubes extremeños. :: hoy El balompié regional acoge de buen grado la previsible llegada de fondos económicos derivados de los derechos televisivos REDACCIÓN CÁCERES/BADAJOZ. Miércoles, 12 julio 2017, 08:26

Causa y a la vez solución de muchos de los problemas del fútbol moderno en las últimas décadas, la manzana de los ingresos por derechos televisivos rodará desde el 'jardín del edén' de la élite profesional hasta los estratos menos aventajados del balompié modesto. Todos podrán morder de ella; desde los equipos de Segunda B hasta los de Tercera, con guiños también al fútbol juvenil y femenino. El motivo será el reparto del uno por ciento de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey y la Supercopa, así como otra partida que incidirá en la solidaridad para la promoción del fútbol aficionado a nivel estatal.

El principio de acuerdo, fraguado la pasada semana en la Federación Española de Fútbol, habrá de ser ratificado en la Asamblea del próximo día 20 de julio. Tal decisión tendrá su base en el Real Decreto-ley de 2015 que versa sobre medidas urgentes en relación a la comercialización de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, cuyo texto recoge cláusulas para la citada promoción del fútbol modesto.

De confirmarse su aprobación, y con la mediación de las federaciones territoriales, los clubes percibirán con carácter retroactivo diversas cantidades correspondientes a la ya finalizada campaña 2016/17. No existen todavía cifras inamovibles, ya que el sistema de reparto no será igualitario, sino solidario, teniendo en cuenta el número de provincias de cada federación, así como la cantidad de licencias existentes y otros conceptos que puedan hacer variar, aunque nunca a gran escala, las cifras barajadas. No obstante, la horquilla económica derivada de estos derechos televisivos se estabilizará alrededor de los 84.000 euros para cada equipo de Segunda División B y los 30.000 para cada uno de los de Tercera. Cifras aproximadas que, además, se incrementarán en el caso de que el club en cuestión haya participado en la última edición de la Copa del Rey. De aquí en adelante, las cuantías se irán ajustado cada temporada en curso.

LAS FRASESPablo Blázquez Presidente del CD Badajoz «Es importante que se invierta bien para que los clubes endeudados puedan cubrir sus deudas» Emilio Pajares Presidente del Arroyo «Esto se debería haber hecho hace tiempo. Para nosotros es muy positivo, un desahogo grande»

Para el presidente del Badajoz, Pablo Blázquez, este ingreso debe emplearse con criterio y no caer en un despilfarro que llevaría a los excesos pasados. «Es importante que ese dinero se invierta bien para que clubes endeudados puedan ir cubriendo sus deudas y aquellos que no cuenten con una estructura institucional les ayude a profesionalizarse». A su vez, lamenta que este hecho esté afectando al mercado de fichajes: «No puede ser que con ese dinero se eleve el caché del futbolista. Es algo que está pasando ya porque el mercado de Segunda B está más caro que el año pasado y los clubes manejan mayores presupuestos», sostiene. Pese a ello, Blázquez celebra este empujón para el fútbol modesto. «A nosotros nos va a permitir crecer como club en cuanto a estructura. Ahora que ya es una realidad, lo podemos incluir en el presupuesto, aunque no sabemos cuándo ni cómo nos llegará esa partida».

Basta con palpar los ánimos de otros responsables del fútbol regional para comprobar que, en el caso de confirmarse, tal pedrea procedente de los derechos televisivos caerá de buen grado: «Esto es algo que se debería haber hecho ya hace tiempo. Para nosotros es muy positivo, un desahogo grande. Podremos jugar con ese dinero para no ir tan ajustados», relata Emilio Pajares, presidente del Arroyo. En el caso del equipo blanquiazul, el presupuesto de la temporada pasada era de 72.000 euros, por lo que la cifra estimada de 30.000 procedente de la televisión supondría más de un 40 por ciento del presupuesto base de la última campaña.

Fruto de una partida solidaria anexa a los derechos coperos, cada equipo militante en División de Honor podrá recibir una cuantía de entre 12.000 y 15.000 euros, al igual que los de Segunda División Femenina. Por su parte, los equipos de Liga Nacional Juvenil podrían alcanzar los 6.500 euros por club.

Para el Diocesano, máximo exponente juvenil del fútbol extremeño en los últimos años, la recepción de los fondos extra sería un enorme balón de oxígeno. No obstante, desde la entidad colegial se muestra cautela: «Ya tenemos cierta experiencia en el mundo del fútbol y todo esto nos suena casi utópico. No nos ha llegado nada a través de canales oficiales, por lo que preferimos no hacer cuentas para luego no llevarnos un desengaño», reconoce el presidente Gerardo Hierro.

El máximo dirigente rojillo señala que esa cantidad de 15.000 euros significaría cubrir un tercio del presupuesto del equipo de División de Honor. «Es un dinero que nos vendría muy bien para viajes, mutualidades y el alquiler de los campos a la Federación Extremeña, unos 5.000 euros. El DH nos da un gran prestigio, pero siempre causa un poquito de déficit económico a final de año», apunta.

Un escalón por debajo está el juvenil del Flecha Negra. Su presidente, Juan Rivero, sostiene que su club dedicará estas ayudas a financiar el transporte de los diferentes equipos de los que disponen, con especial atención al de Liga Nacional, que tiene que desplazarse por toda la región.

La Primera Femenina está en el limbo de este reparto. Como parte de LaLiga, el Santa Teresa ya recibe desde el año pasado unas ayudas que llevaron al club a duplicar su presupuesto hasta los 450.000 euros: «Nosotros ya recibimos dinero de la Liga Iberdrola, del CSD y de Universo Mujer, por lo que sospecho que esta vez seremos los últimos en el hipotético reparto. Por lo menos creo que sí recibiremos unos 15.000 euros por el equipo de Segunda», confiesa el presidente Pablo Ritoré.

Al margen de estos activos económicos, la Federación Española de Fútbol está negociando la gestión conjunta de los derechos televisivos de Segunda B y Tercera. Por este motivo, en una circular remitida el pasado 27 de junio, el ente federativo instaba a los clubes a que no negocien de forma particular. La Federación se ampara en la titularidad en exclusiva que ostenta de las competiciones de fútbol no profesional de ámbito estatal para establecer un nuevo modelo «en aras a mejorar las condiciones económicas de los clubes participantes en las mismas». Este asunto también se llevará a la Asamblea del próximo día 20 de julio. De fructificar algún acuerdo, las retransmisiones tanto de Segunda B como de Tercera pasarían a depender de un único operador televisivo en exclusiva, tal y como ya sucede en División de Honor Juvenil o en Primera Femenina.