El gol es cosa de Ali Muñoz

ALBERTO GARCÍA Badajoz Viernes, 23 junio 2017

Oficialmente, la plantilla del Santa Teresa no está cerrada. De las peticiones de Juan Carlos Antúnez a su directiva todavía faltan por cubrir dos puestos. Pero uno sería para la central Ariadna, un fichaje que ni el Barça ni el Santa Teresa reconocen, y otro para una pivote defensiva que se anunciará cuando terminé contrato con su actual club. Por lo que extraoficialmente la plantilla pacense se cerró ayer con la delantera Ali Muñoz.

Alicia Muñoz García (Albacete, 13/1/1989) llega del Fundación Albacete, donde esta temporada ha sido su mayor realizadora con ocho goles. Ali ha jugado hasta nueve temporadas en el equipo de su ciudad, una etapa solo interrumpida por su paso por el Sporting Club de Huelva en la temporada 2015-2016.

La manchega es una delantera de 1,70 m que posee una gran técnica con el balón y pegada con ambas piernas y que debería aumentar los números del Santa Teresa, huérfano de delanteras desde su llegada a Primera. Curiosamente, de los ocho goles que marcó la temporada pasada, tres fueron al Santa Teresa, algo que seguro llamó la atención del desde ayer su entrenador, Juan Carlos Antúnez. «Tiene mucha facilidad para marcar gol. Es lo que antiguamente llamaban un nueve nato, deberá ser nuestra referencia arriba y dará más libertad a Estefa porque las defensas tendrán que estar pendientes de ella. Es un tipo de jugadora que nunca hemos tenido, lo intentamos con Nati hace dos temporadas, pero no resultó ser lo que esperábamos. Yo creo que con Ali hemos conseguido una plantilla muy equilibrada», explica el técnico pacense.

Después de media vida vinculada al Albacete, Ali ha dado por cerrado un ciclo. «Estoy orgullosa de haber dejado a mi equipo un año más en Primera (El Fundación Albacete terminó la temporada décimo cuarto a dos puntos del descenso), pero he tenido la oportunidad de crecer fuera y no me lo he pensado. El Albacete llegó a ofrecerme la renovación, pero era el momento de cambiar de aires. Tenía otras opciones, pero el Santa Teresa mira hacia arriba y está haciendo una buena plantilla, eso es lo que hizo decidirme», explica la nueva delantera pacense, que en su nuevo equipo solo conoce a Alba Merino y Estefa, precisamente las dos jugadoras con las que más tendrá que entenderse dentro del campo.

Fichaje sorpresa

Aunque la plantilla pacense está cerrada, todavía hay sitio para Chica. María de los Ángeles Martín dijo adiós al fútbol al final de temporada. Iba a dejar Extremadura por motivos familiares y parecía un buen momento para colgar las botas. El traslado obligado parece que ya no es tal y la semana que viene el Santa Teresa podría anunciar el regreso de la cacereña a El Vivero.