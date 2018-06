El trauma de Messi desde los once metros Messi durante el partido ante Islandia. / AGENCIAS El astro argentino ha fallado 25 penaltis a lo largo de su carrera, cuatro de ellos con su selección BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 17 junio 2018, 13:29

Cabizbajo y visiblemente afectado se marchó a vestuarios Messi tras el empate de Argentina ante Islandia. El delantero del FC Barcelona tuvo la victoria en sus botas, pero falló desde los once metros, su talón de Aquiles. El astro argentino ya lleva 25 penas máximas desperdiciadas y sigue sin encontrar su mejor versión con la 'albiceleste'. En total, Messi ha lanzado 19 penaltis con Argentina, de los que ha fallado 4.

Los lanzamientos desde los once metros se han convertido en uno de los puntos débiles de uno de los mejores jugadores del mundo, tanto con su selección como con el Barcelona. El atacante suele ser el encargado de tirar los penaltis, aunque no es de los jugadores más fiables. De hecho de los 107 que ha lanzado, ha fallado 25 y 82 han terminado en gol.

En la final de la Copa América Centenario disputada el 26 de junio de 2016, Argentina cayó en la final ante Chile en la tanda de penaltis. Messi falló uno de ellos, lo que le llevó a tomar la decisión de abandonar su selección. «Para mí se terminó la selección. Ya lo intenté mucho, me duele no ser campeón con Argentina y me voy sin lograrlo. Es increíble, pero no se nos da. Hoy nos pasó otra vez y otra vez los penales. Son cuatro finales las que me tocó perder, tres seguidas. La verdad que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da, lo intentamos, lo buscamos y ya está». Sin embargo, el 12 de agosto de ese mismo año, anunció a través de un comunicado que volvía a la selección y que estaría en el Mundial de Rusia 2018.

A esto se suma el nivel de de Messi con Argentina en el Mundial, ya que en 16 partidos que ha disputado con la absoluta en la Copa del Mundo, solo ha logrado cinco goles. Unos registros pobres para quien está considerado uno de los mejores jugadores del mundo y que no deja de batir récord con el Barcelona. De hecho, en el Barcelona ha logrado en 418 partidos 383 goles.

Sin embargo, el futbolista no termina de encontrar su mejor versión con Argentina, con la que aún no ha logrado ganar ningún título. Desde que debutara en Alemania 2006, donde se convirtió en el jugador argentino más joven en jugar un Mundial, ha sido un fijo en las convocatorias de la 'albiceleste', aunque ha estado lejos del nivel que ha mostrado en el FC Barcelona. A pesar de eso, el delantero argentino es el máximo goleador de la selección argentina, con 64 goles en 125 partidos. Ahora, afronta el Mundial con el objetivo de levantar un título con la camiseta de su país.