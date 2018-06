Thiago pide 'autocrítica' a la prensa: «Si no ayudáis, es más difícil» Thiago Alcántara. / Pierre-Philippe Marcou (Afp) El futbolista de La Roja defiende a sus compañeros y considera excesivas las críticas a la selección: «Si todo el rato estáis buscando cosas negativas, es más difícil» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Viernes, 29 junio 2018, 13:38

«Siendo españoles deberías hacer autocrítica. Estamos todos unidos y hemos venido a intentar ganar. Estamos todos lejos de casa y, en teoría, todos los que estamos aquí, jugadores, técnicos, periodistas, familias... Todo queremos ganar. Hay un partido malo, fallos… Hay momentos malos en un partido, fallos, no hemos elaborado el mejor fútbol, sí, pero coño. Si no ayudáis, si no hacéis que la opinión pública esté con nosotros, es más difícil». Thiago Alcántara dirigió una andanada contra el papel de la prensa y su modo de valorar el desempeño de la selección española en el Mundial de Rusia. «No se dicen las cosas buenas, hay mucha cosas malas pero también muchas buenas. Olvidaros. Estamos todos juntos. Si estáis todo el rato buscando cosas negativas, es más difícil», agregó el centrocampista de La Roja en rueda de prensa en Krasnodar.

El futbolista del Bayern de Múnich no eludió la autocrítica y se declaró «realista» respecto al fútbol de la selección española. «Hemos sido primeros pero no hemos hecho el mejor fútbol», reconoció el hijo de Mazinho, que también quiso focalizar el aspecto positivo de los tres partidos anteriores. «Estamos en octavos y a lo mejor, hay jugadores que por lo que sea no volvamos a estar aquí. Hay que aprovechar el momento, divertirnos, luchar. Estamos en unos octavos de final y hay que ganar», subrayó el jugador, que ha participado en dos de esos choques, completando 20 minutos ante Portugal y 74 frente a Marruecos.

A dos días del duelo que medirá a La Roja con la anfitriona Rusia en Moscú, Thiago admitió que se han cometido «errores defensivos», pero enfatizó que pese a ello la selección tiene «toda» la confianza para generar el fútbol que le permitió afrontar el torneo como una de las grandes favoritas al título.

De Gea trabaja «como un puto animal»

El mediocentro defendió a su compañero David de Gea, pese a las críticas que ha recibido el guardameta. «Es la posición más desafortunada. Su nivel de riesgo es muy alto. Si habéis visto a David en los últimos años, es un porterazo. Cuántas veces habéis dicho David ha salvado el partido. Haced autocrítica, también. Para criticar hay que estar en todo, no sólo en los partidos, también en los entrenamientos... Trabaja como un puto animal. La confianza en David y en los otros porteros es gigante», remarcó.

Alabó igualmente Thiago a Diego Costa, autor de tres goles en la fase de grupos. «A pesar de su imagen en el campo, que es agresivo e intenso en el buen sentido, luego es un trozo de pan, cariñoso, divertido… Muy importante para el grupo. El delantero siempre es un jugador especial, hay que analizar sus características para saber si se la das al pie o al espacio y con Diego sabes que te va a pelear el pase», subrayó el centrocampista, que desdeñó hablar de lados buenos y malos del cuadro ya que, puntualizó, «lo importante es plantear bien cada partido» y que no consideraría un mazazo si Fernando Hierro no le incluye en el once ante Rusia. «Para mí sería un palo no pasar a cuartos. Somos 23 animales esperando la oportunidad de jugar, pero el palo es no pasar», matizó.

Se le preguntó también por la destitución de Julen Lopetegui y el perjuicio que eso había causado a los que habían sido sus pupilos hasta el Mundial. «Nos ha perjudicado a todos en el aspecto de venir trabajando de una forma, pero hemos tenido la suerte de que Hierro ha asumido un rol que no le correspondía y seguimos manteniendo un gran nivel en los entrenamientos y en los partidos. Nos da tranquilidad, felicidad y confianza en los partidos», remachó.