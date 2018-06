El audio de Simeone tras la derrota de Argentina: «Entre Messi y Ronaldo, ¿a quién elegirías?» 02:07 El 'Cholo' Simeone junto a el 'mono' Burgos. / EFE Se filtra una conversación del técnico del Atlético de Madrid con el 'Mono' Burgos tras el 0-3 ante Croacia BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 22 junio 2018, 16:29

La dura derrota de Argentina ante Croacia no dejó indiferente a nadie. Unas horas después del partido, se filtró un audio privado entre el 'Cholo' Simeone, que representó a Argentina en 107 ocasiones, y su ayudante en el Atlético de Madrid, Germán Burgos. Una conversación de algo más de dos minutos sobre el estado de forma de Argentina y el papel de Messi en la selección.

«Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos cuatro años desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte ni de la dirigencia ni de parte de los que conducen», critica Simeone. El entrenador colchonero señala también que ve al equipo «perdido», aunque confía en las posibilidades de Argentina para pasar a la siguiente fase. «Yo creo que va a pasar, porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí va a tener la posibilidad de pasar, siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora depende de que no gane ninguno de los dos partidos», dice.

El 'Cholo' también habló sobre la actuación de Caballero, autor de una de las cantadas del Mundial. El portero entregó el balón al jugador Croata, que puso el 0-1 en el marcador. «El arquero lo había hecho ya. Lo hizo contra España y ante Italia. Si la cagas en un Mundial, es gol», añade.

Simeone también comenta el papel del entrenador en los resultados del equipo. «Todos decimos que los futbolistas son los más importantes del juego. Serán el 60%, no el 90%, porque cuando los entrenadores la cagamos, será peor que cuando la cagan los jugadores. El entrenador participa mucho en todo esto», reflexiona.

Para terminar lanza una pregunta a Germán Burgos. «Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está acompañado de extraordinarios futbolistas. Si tienes que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías?».